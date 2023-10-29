Зима, по словам эксперта, будет сложной.

Астролог Алакх Ниранжан сделал прогноз для Украины на 2024 год и определил, когда будут предвестники нашей победы в войне, развязанной Россией.

По его словам, до зимы ВСУ смогут прорвать фронт, а затем займут оборонительные позиции. В этот момент судьба России повиснет на волоске, поэтому страна-агрессора снова начнет угрожать применением ядерного оружия.

Он добавил, что Украина рискует просесть из-за отсутствия или ограничения поддержки Запада. Однако Ниранжан убежден, что активные боевые действия все же закончатся в 2024 году. Скорее всего, это будет в конце весны или в начале лета.

При этом зима, по его словам, будет сложной. Украине нужно серьезно подготовиться, чтобы встречать врага во всеоружии.

Напомним, ранее астрологи ответили, когда Украина будет праздновать победу. По словам Росса, война закончится после смерти Владимира Путина, а Яна Тимощук убеждена, что об этом еще рано говорить.

Ведьма Мария Тихая считает, что у нас есть все шансы победить в 2024 году, однако может быть и заморозка войны.

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