Астролог Влад Росс в интервью УНИАН рассказал, какие ключевые события будут происходить в ноябре, какие города окажутся в зоне риска, как война в Израиле повлияет на Украину, и почему он считает, что Путин уже мертв.

Влад, расскажите, какие ключевые события будут происходить в ноябре?

Во-первых, закончится катастрофический октябрь. Ранее я предсказывал, что в этот период будет война на Ближнем Востоке, и пока она будет только ужесточаться. Но следующий месяц будет более благоприятным с точки зрения того, что он хоть и будет напряженным, но в конце ноября Марс покинет Скорпиона - знак смерти и разрушения. Поэтому нас ждет более-менее хорошая тенденция. С 24 ноября он перейдет в знак Стрельца.

Но до этого будет напряженная ситуация. Начнут устаканиваться переговоры относительно завершения войны, освобождения территорий РФ, освобождение Запорожской и Херсонской областей. После того, как будет очередная атака ATACMS, а может и TAURUS, Россия может "опустить лапки" и сказать, что готова к переговорам.

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Поэтому вторая половина ноября может быть связана с тем, что могут быть договоренности о заморозке войны. Но это только в том случае, если Российская Федерация оставит Запорожскую и Херсонскую области или выйдет за границы, где она находилась до 24 февраля 2022 года.

Если будет достигнуто такое примирение, то в ноябре в РФ может поменяться власть. Тем более двойник Путина уже пригласил нас на переговоры.

До середины ноября удача будет на нашей стороне. Мы можем дойти до границы Крыма.

Чего еще нам ждать в конце осени - ракетные атаки, оккупации городов или какие-то другие напасти?

До 13 ноября есть опасность техногенных катастроф, взрывов, в том числе в зоне риска Запорожская АЭС. Ну, и как я предполагал, в ноябре будет происходить нагнетание атомной риторики. Путин уже начал говорить о том, что они начнут испытывать ядерное оружие. Что-то может пойти не так, и оно может взорваться. Этот ядерный "гриб" может пойти по всей Европе.

Однако если этого не произойдет, то украинцы могут прекращать бояться. К тому времени нам уже доставят TAURUS, с помощью которого мы наконец-то подорвем Крымский мост.

На какие города в ближайшее время могут лететь ракеты?

В первую очередь, на города-миллионники. Опасность существует для Киева, Одессы, Днепра, Львова. И самая сложная ситуация будет в Харькове, Николаеве, Запорожье. Херсон и Кривой Рог они будут просто уничтожать.

Ракеты С-300 и С-400 могут бомбить Краматорск, Счастье и другие города, которые находятся вблизи фронта по направлению Купянска и села Гроза.

Однако в ноябре мы возьмем Курдюмовку, после чего выйдем на Горловку. То есть наша стратегическая задача - окружить Горловку. Там будет большое противостояние.

Скажите, можем ли мы в ноябре остаться без света, воды и тепла?

Прям вся страна - нет. Но в этом году будет более ожесточенная ситуация. Путин закупит ракеты и запустит их по нам уже в ближайшее время. Поэтому отключений будет гораздо больше, чем в конце прошлого года. Я бы рекомендовал уже сейчас к этому готовиться.

Тем более, Путин уже приказал носителям "Кинжалов" МиГ-31К патрулировать Черное море. Больше всего от этого может пострадать Днепр и все мосты через Днепр.

Какие территории мы можем освободить в ноябре?

Как я уже говорил, мы можем окружить Курдюмовку и Горловку. Также можем продвинуться в Донецке. Мы можем очень неожиданно туда войти. Если РФ потеряет Донецк, то это примерно так же, как потерять Крым. Вся кампания по освобождению Донбасса просто разрушится в одночасье. Затем мы выйдем на Чонгарский мост и разрушим железные дороги и мосты.

А продолжится ли "бавовна" в России? Будут ли гореть Белгород, Ейск и другие города?

На самом деле, это не самое главное. Важно то, что вскоре наши ракеты будут достигать "Уралвагонзавода" и будут лететь на Урал. Уже подготавливаются наши "Нептуны". И важно то, что будет внезапное разрушение аэродрома под Мурманском. Для россиян это будет очень неожиданно, как и тогда, когда мы разрушили их аэродром под Псковом.

Недавно мир сотрясла еще одна война - боевики ХАМАС напали на Израиль. Скажите, как война на Ближнем Востоке может повлиять на Украину?

Война в Израиле повлияет на Украину очень позитивным образом. Да, она действительно затмила нашу войну в медиа-пространстве, сейчас почти никто не говорит об Украине. Однако мир продолжит выделять нам помощь, потому что она будет идти в одном пакете с помощью для Израиля и Тайваня. Мы получим примерно 80 миллиардов долларов.

Если ранее республиканцы могли и не проголосовать за это, то сейчас весь демократичный мир концентрируется на Израиле, Украине и Тайване.

Кому выгодна эта война?

На самом деле война на Ближнем Востоке - это идея Китая. Им не нравится индийская инициатива "слизать" Индию и Средиземное море, ведь китайцы "вбухали" кучу миллиардов долларов, а здесь оказывается, что все будет проходить через Израиль. Они не хотят, чтобы шла инициатива из Индии на Европу. Они же думали, что будет Париж и Пекин, но они уже отвалились.

Ну, а турки, которых не пригласили в инициативу Индии, Европы, Америки, устроили траур, они тоже фактически участвуют в войне против Израиля. Поэтому Ближний Восток против дружбы Саудовской Аравии и Израиля, поскольку они хотят разрушить эту геостратегическую тенденцию и хотят установить один "шелковый" путь из Китая. Именно так Китай хочет наказать Израиль за разрушение оси Париж - Пекин.

Вы можете спрогнозировать, кто победит - Израиль или Палестина?

Конечно, Израиль. Но у них не получится так быстро закончить войну. Она может длиться месяц-полтора-два. Но развязка состоится в конце ноября. Израильская армия войдет в Сектор Газа и будет зачищать всех этих бандитов.

И напоследок скажите: когда закончится война в Украине?

Как я уже говорил, война закончится сразу же после смерти Путина. Я думаю, что он уже умер, потому что его двойники нацелились на переговоры. Сейчас уже проигрывается трек переговоров. Единственное позитивное решение - обе стороны выходят к границам до 24 февраля 2022 года, а дальше посмотрим.

Переговоры начнутся в следующем месяце, при вхождении Меркурия в знак Стрельца. К Новому году может созреть такая тенденция как рождественское перемирие и заморозка конфликтов.