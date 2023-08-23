По словам Росса, это произойдет не раньше следующего года.

Астролог Влад Росс в интервью УНИАН рассказал, когда закончится война в Украине. По его словам, Джо Байден специально растягивает эту войну, чтобы увеличить свои шансы на победу на президентских выборах в Америке.

По его словам, как только Украину примут в НАТО, война сразу же закончится. Однако произойдет это только в июле следующего года, как раз перед американскими выборами.

"Точка в войне будет поставлена в следующем году. Венера - планета мира и спокойствия - будет кульминировать в годовом соляре Украины. Поэтому в июле 2024 года Украину примут в НАТО и в этот момент закончится война", - говорит астролог.

Видео дня

Он добавил, что в этом году не стоит ждать и отмены военного положения. Это, продолжил Росс, никому не выгодно.

"Поскольку оно продлено до 15 ноября, то раньше этой даты Украина ни на какие договоренности не пойдет. Разве что Путин умрет или если к власти придет мэр Москвы Сергей Собянин, то можно будет договориться о капитуляции России", - отметил Росс.

Напомним, астролог назвал города, куда полетят сотни ракет уже на днях.

Вас также могут заинтересовать новости: