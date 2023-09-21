По словам Росса, точку в войне поставит смерть Путина.

Астролог Влад Росс рассказал, при каких условиях закончится полномасштабная война, развязанная Россией, а также назвал сроки ее окончания.

Эксперт уверен, что война закончится сразу же после смерти диктатора Владимира Путина. Росс говорит, что у него уже четвертая стадия рака, жить ему осталось недолго.

"Путин умрет в этом году. А если он умрет, то больше некому вести ее (войну, - УНИАН). Ну, Патрушев может растянуть ее на несколько месяцев, и все. Это война одного человека, поддержанная людоедским народом. Если бы не ватники и не роспропаганда, то ничего подобного вообще не было бы", - сказал Росс в интервью УНИАН.

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Он добавил, что еще в 1999 году у Путина родилась идея напасть на Украину: "Я как сейчас помню его первое выступление, где он сказал, что распад СССР - это геополитическая катастрофа. Все просто боятся Путина, потому что он всех убивает, шантажирует, на всех у него есть компромат. Он похож на Сталина, только более трусливый".

Кроме того, Росс говорит, что сейчас президент Америки Джо Байден дает России возможность вывести все войска из Украины и закончить войну миром, однако если страна-агрессор этого не сделает, она просто будет уничтожена.

"Уже в планах Байдена закончить полномасштабную войну. Весной у нас будут самолеты, которые уничтожат все что угодно. Пока они просто дают Путину возможность выйти на мирный трек и вывести все войска из Украины. Если нет, то российская армия будет полностью уничтожена", - подытожил Росс.

Напомним, астролог Влад Росс в интервью УНИАН рассказал, что нас ждет в октябре, какие события будут происходить на фронте, будут ли ВСУ продвигаться, а также когда умрет Путин и распадется РФ.

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