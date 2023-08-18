Астролог Марина Скади сделала прогноз для Украины на целый год и определила, что в конце 2024 года закончится большая война России против нашей страны.
"В конце 2024 года произойдут кардинальные изменения, в первую очередь это завершение активных военных действий, а также смена власти в стране. К 2025 году будут достигнуты договоренности, благодаря чему закончится вооруженная агрессия РФ против Украины", - написала Скади в своем блоге на сайте ТСН.
Она добавила, что после этого начнется 2-летний цикл для Украины, который связан с налаживанием и развитием дружеских отношений, созданием новых альянсов и международных сообществ.
В это же время, по ее словам, будет решен вопрос с вступлением Украины в ЕС и получением гарантий безопасности от других стран.
Кроме того, Украина получит признание, с ее мнением начнут считаться. То есть это будет такой период, когда на нашу страну прольется свет.
Напомним, ранее астролог назвал точный месяц, когда может пострадать вся Украина.