По словам Марины Скади, боевые действия могут прекратиться уже совсем скоро.

Астролог Марина Скади сделала прогноз для Украины на целый год и определила, что в конце 2024 года закончится большая война России против нашей страны.

"В конце 2024 года произойдут кардинальные изменения, в первую очередь это завершение активных военных действий, а также смена власти в стране. К 2025 году будут достигнуты договоренности, благодаря чему закончится вооруженная агрессия РФ против Украины", - написала Скади в своем блоге на сайте ТСН.

Она добавила, что после этого начнется 2-летний цикл для Украины, который связан с налаживанием и развитием дружеских отношений, созданием новых альянсов и международных сообществ.

Видео дня

В это же время, по ее словам, будет решен вопрос с вступлением Украины в ЕС и получением гарантий безопасности от других стран.

Кроме того, Украина получит признание, с ее мнением начнут считаться. То есть это будет такой период, когда на нашу страну прольется свет.

Напомним, ранее астролог назвал точный месяц, когда может пострадать вся Украина.

Вас также могут заинтересовать новости: