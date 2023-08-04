По словам Урануса, под угрозой мирные жители.

Астролог Дмитрий Уранус рассказал, что в октябре-ноябре 2023 года Сатурн будет транзитным. 12 октября и 26 ноября он будет находиться в оппозиции к Солнцу в натальной карте Украины.

Но этот аспект, по его словам, будет растянут между этими датами, весь временной интервал в силе.

"Это аспект трудного времени для экономики и для властей Украины. Возможны скандалы и перестановки во власти, падение рейтингов, разочарования. В общем, будет идти информационная и даже физическая атака на власть Украины. Главное, чтобы власти в Киеве сами себе не навредили. Это период нестабильности, давления на власть, угрозы для власти. Надо действовать очень осторожно, каждый шаг просчитывать несколько раз", - написал Уранус в своем Telegram-канале.

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Он добавил, что 28 октября будет лунное затмение, которое также несет массу угроз для Украины.

"Этот аспект угрожает простым людям военными действиями, усиливает обстрелы и военные действия, дает нестабильности и риски на фронте", - добавил Уранус.

Напомним, ранее астролог Дмитрий Уранус назвал месяц, когда Украину атакуют со всех сторон. По его словам, Путин будет бесноваться.

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