24 августа не будет спокойным для украинцев.

Астролог Яна Тимощук рассказала, что 24 августа, День Независимости Украине, принесет украинцам эмоциональное напряжение. Но это еще далеко не все.

"Что касается 24 августа, то я вижу, что Россия действительно направит ракеты на Украину, однако под наибольшей угрозой находятся какие-то станции. Также будут сильные потери в эмоциональном плане, украинцев ждет "встряска". Но какой-то масштабной катастрофы я не вижу", - сказала Тимощук в интервью УНИАН.

Кроме того, продолжила астролог, карты Таро показывают, что в этот день будет определенное объединение.

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"Я так понимаю, что какие-то три страны объединятся для помощи Украине", - отметила Тимощук.

Прогноз Влада Росса относительно 24 августа

По его словам, в августе будет очень плохое расположение Черной Луны. Она будет проходить прямо по стереиму планет натальной карты Украины. Черная Луна несет негатив и разного рода опасности, особенно вблизи 24 августа.

"Поэтому после 15-х чисел августа есть опасность для Запорожской АЭС и предприятия "Крымский Титан". Может быть техногенная катастрофа", - сказал астролог.

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