Астролог Яна Тимощук рассказала, что 24 августа, День Независимости Украине, принесет украинцам эмоциональное напряжение. Но это еще далеко не все.
"Что касается 24 августа, то я вижу, что Россия действительно направит ракеты на Украину, однако под наибольшей угрозой находятся какие-то станции. Также будут сильные потери в эмоциональном плане, украинцев ждет "встряска". Но какой-то масштабной катастрофы я не вижу", - сказала Тимощук в интервью УНИАН.
Кроме того, продолжила астролог, карты Таро показывают, что в этот день будет определенное объединение.
"Я так понимаю, что какие-то три страны объединятся для помощи Украине", - отметила Тимощук.
Прогноз Влада Росса относительно 24 августа
По его словам, в августе будет очень плохое расположение Черной Луны. Она будет проходить прямо по стереиму планет натальной карты Украины. Черная Луна несет негатив и разного рода опасности, особенно вблизи 24 августа.
"Поэтому после 15-х чисел августа есть опасность для Запорожской АЭС и предприятия "Крымский Титан". Может быть техногенная катастрофа", - сказал астролог.