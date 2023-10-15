По ее словам, в ближайшее время не стоит на это расчитывать.

Астролог Ангелина Вакулина рассказала, что уже этой осенью станет понятно, когда окончательно закончится полномасштабная война в Украине.

"Каждый день власти принимают решения, и каждый день ход событий меняется. Пока могу сказать, что в ближайшие 6 месяцев война в Украине не закончится. Не буду говорить, что "шансы есть". Их нет", - заявила астролог.

Она добавила, что несмотря на затишье оккупанты вскоре продолжат наносить массированные удары по Украине, в том числе по Киеву. Не менее сильно пострадает Запорожье.

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"Обороты будут набираться очень и очень быстро. Начало третьей мировой войны. Страшный исторический момент, о котором я писала почти два года назад", - добавила Вакулина.

Когда закончится война - прогноз Бадияна

На YouTube-канале "Мой мир" Владимир Бадиян заявил, что 2024 год станет переломным в войне. Именно в этот период будут большие победы у ВСУ. Однако это не значит, что в следующем году мы полностью забудем о войне. По его словам, она может продолжаться до 2027 года.

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