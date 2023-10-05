По словам Бадияна, решающим будет 2024 год.

Астролог Владимир Бадиян сделал прогноз для Украины и рассказал, когда наконец-то закончится полномасштабная война, развязанная Россией.

На YouTube-канале "Мой мир" он заявил, что 2024 год станет переломным в войне. Именно в этот период будут большие победы у ВСУ. Однако это не значит, что в следующем году мы полностью забудем о войне. По его словам, она может продолжаться до 2027 года.

Для того, чтобы закончилась активная фаза боевых действий, продолжил Бадиян, ВСУ нужно дойти до Азовского моря до конца года.

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"В начале зимы мы, вероятнее всего, выйдем к Азовому морю. Если это произойдет к Новому году, то к лету 2024 года боевые действия закончатся, если это будет позже - тогда война затянется до осени. Я не вижу, что война продлится еще 5 лет, но острая фаза войны должна быть два года. Трудно предсказать точно, потому что все меняется. Горячая фаза войны может длиться еще год. Но 2024 год будет решающим. Именно в этом году откроются границы и начнут выпускать мужчин", – сказал астролог.

Напомним, ранее астрологи назвали очень удачный месяц для Украины.

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