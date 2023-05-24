По ее словам, Россия будет обстреливать наши города.

Астролог Ангелина Вакулина рассказала, что в ближайшее время Россия будет терроризировать нашу страну, поэтому возможны массированные обстрелы.

По ее словам, может быть много жертв. Может повториться такая ситуация, как была в Виннице, когда вражеская ракета попала в торговый центр, в результате чего погибло много людей.

"Будет тревожно в ближайшие недели. Может проиграться вторичная ситуация, народный траур, в следствие обстрелов или по типу ситуации в Днепре и Виннице. Тревоги с последствиями будут и вполне возможно не ночью", - передает слова Вакулиной "Главред".

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Больше всего стоит остерегаться жителям Днепра и области. Как продолжила эксперт, страна-агрессор может обстреливать их несколько дней подряд.

Однако Вакулина утешила тем, что контрнаступление продолжается. И уже в ближайшее время часть оккупированных территорий вернутся под контроль Украины.

Напомним, ранее астролог Влад Росс в интервью УНИАН рассказал, что ждет Украину летом, какие события будут происходить на фронте, когда мы войдем в Крым, и когда наконец закончится война.

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