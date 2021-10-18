Полная луна в октябре имеет два названия: "Охотничья" или "Кровавая".

В разных уголках планеты полнолуние октября называют по-разному. Например, китайцы считают, что она не "Кровавая", а "Добрая", а вот чокто (коренной народ Америки) провел весьма аппетитную ассоциацию и прозвал спутник Земли "Ежевичной луной".

Мистическое значение полной луны усиливается, потому что скоро празднуется Хэллоуин 2021 - один из самых загадочных праздников в году.

Ранее мы рассказывали, почему Новолуние в октябре считается особенным.

Когда полнолуние в октябре 2021 - дата события

Лицезреть яркий лунный диск можно будет 20 октября в 17:56 по Киеву. Астрономы советуют наблюдать за спутником несколько дней и помнить, что наиболее освещенным он будет после заката и до полуночи.

Что можно делать в полнолуние

Читайте такжеТоп-3 самых меркантильных знаков Зодиака: считают каждую копейкуНаши предки отмечали День осеннего равноденствия, с ним связывали октябрьскую и сентябрьскую полную луну. То есть, полнолуние в сентябре 2021 - "Урожайная луна", а в октябре - "Охотничья". Название говорит само за себя - этот период считается наиболее благоприятным для охоты. Животные набирают вес к зиме и выходят на поля, где становятся легкой добычей для охотников.

Кроме того, астрологи считают, что каждое полнолуние негативно влияет на человека. Учитывая то, что в октябре луна находится в знаке Овна, вы можете подвергаться резким перепадам настроения, импульсивным поступкам и желанию решать любые вопросы эмоционально. Поэтому лучше всего в период полнолуния заняться медитацией, дыхательными упражнениями и улучшать свое внутреннее состояние.

Что нельзя делать в полнолуние

Из-за того, что полнолуние в октябре наступит за неделю до Дня Всех Святых, эзотерики рекомендуют придерживаться правил Хэллоуина. Согласно легендам, 31 октября день соединяется с ночью, нечистая сила выходит в мир живых и может нападать на людей. Поэтому желательно не выходить из дома, ни с кем не знакомиться и не доверять посторонним людям.

Гороскоп для знаков Зодиака

Овен

Полнолуние станет для вас отправной точкой, вам захочется взять ситуацию под контроль и управлять другими людьми. Следите, чтобы ваше поведение не было агрессивным - легко перегнуть палку. Также велик риск конфликтов со знакомыми. Полная луна в октябре дает знаки, как решить волнующую ситуацию - обращайте внимание на подсказки.

Телец

20 октября вы особенно почувствуете себя независимыми. Появится возможность заниматься тем, что нравится, не объясняя ничего никому. Астрологи рекомендуют бережнее относиться к тем, кто зависит от вас - их эмоциональное состояние стабильностью не отличается в этот день.

Близнецы

Ваши дела и затеи сдвинутся с мертвой точки, вы наконец-то увидите результаты своей деятельности. Не сразу, но движение будет. Кроме того, полнолуние - благоприятный период общения с близкими.

Рак

Представители водного знака будут вынуждены решать проблемы, ситуации не сложатся благоприятно, некоторые люди могут подвести. Возможны конфликты с друзьями или коллегами, так что, постарайтесь контролировать свои эмоции в этот день.

Лев

Харизматичные Львы окажутся в не самой сильной позиции, авторитет пошатнется, из-за чего ваша самооценка упадет. Не решайте спорные моменты ссорами и агрессией, выждите, пока обстоятельства не изменятся. Возможно выяснение отношений и общение, но это не важно. Важно - беречь здоровье.

Дева

Полная луна благоволит Девам в решение финансовых вопросов. Не бросайтесь в омут с головой, тщательно собирайте информацию и обдумывайте каждый свой шаг. Вполне возможен риск нерациональных покупок и крупных трат. Люди, которые должны вам денег, могут обещать, но не делать, так что, не доверяйте никому.

Весы

Для Весов 20 октября, а также несколько дней до и после - хорошее время, чтобы установить свои правила и понять, на кого можно рассчитывать. Постарайтесь найти точку опоры в лице семьи и близких друзей - они точно вас поддержат. Желательно укреплять старые связи, а не завязывать новые.

Скорпион

Сложные взаимоотношения и недопонимания - то, с чем вы можете столкнуться в эти дни. Те, на кого можно рассчитывать, вдруг поведут себя неожиданно плохо, а многие знакомые потребуют внимания. Расставить все точки над "и" можно с помощью диалога - постарайтесь услышать людей и понять их.

Стрелец

Полная луна подарит Стрельцам возможность самореализации. Не бойтесь, смело начинайте проекты, развивайтесь в том, что вам интересно. Скорее всего, вы получите поддержку от руководства, а не от коллег. Но это не должно помешать вам идти к своей цели.

Козерог

День полнолуния и сутки до него - наиболее опасный период. Представителям земного знака придется действовать решительно. Возможны словесные перепалки с вышестоящими людьми, которые хотят сбить вас с толку или выбить почву из-под ног - не обращайте внимания, только так получится добиться своего.

Водолей

Астрологи советуют Водолеям не доверять всем подряд - мистическая луна влияет на сознание окружающих, они становятся не только разговорчивыми, но и коварными. Если возникают конфликты, постарайтесь понять мотив собеседника и узнать причины его поведения, если не хотите, чтобы ситуация повторилась.

Рыбы

Полнолуние заставит Рыб задуматься о том, как они зарабатывают деньги и куда их тратят. Некоторые представители знака вынуждены будут оправдываться за потраченные средства перед партнером. Постарайтесь сделать так, чтобы люди вам доверяли, иначе гармоничных взаимоотношений не будет.

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Автор: Кристина Кащавцева