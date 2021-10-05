6 октября начнется период новолуния - время, когда можно полностью изменить свою жизнь.

Астрологи считают, что каждый месяц энергетический фон человека обновляется под влиянием небесного светила. В октябре новая луна будет находиться в знаке Весы и принесет новые изменения в жизнь каждого из нас.

Ранее мы рассказывали, почему новолуние в сентябре 2021 было особенным и необходимо было использовать это время правильно.

Когда новолуние в сентябре 2021 - дата, особенности явления

В этом году, во втором месяце осени, на небе снова взойдет новая луна. Произойдет это 6 октября в 14:06 по Киеву. С этого момента начнется первый лунный день.

Небесное светило окажется под влиянием созвездия Весы и "запрограммирует" вашу жизнь на месяц вперед. Задача каждого человека, кто хочет быть счастливым, - учесть нюансы периода и начать двигаться вперед.

Что можно делать в новолуние

Читайте такжеБлагоприятные дни октября 2021: перечень удачных и неудачных датСчитается, что новолуние в октябре 2021 - наиболее благоприятный период для планирования. В предыдущем месяце астрологи советовали приступать к активным действиям, в этом - продолжать, но осторожно.

Месяц окажется благоприятным для любых свершений, в том числе, в личной жизни. Знакомьтесь с новыми людьми, налаживайте давние связи, заключайте сделки и не бойтесь рисковать. Единственный совет от звезд на октябрь - перед тем, как принимать решение, взвешивайте все "за" и "против".

Что нельзя делать в новолуние

Несмотря на то, что новая луна поощряет всех инициативных, для некоторых действий этот период не подходит. Например, вам не стоит:

отправляться в путешествие, если оно спонтанное;

решать какие-то очень важные дела, которые повлияют на будущее;

ссориться и выяснять отношения;

начинать ремонт, покупать квартиру, менять работу и браться за любые масштабные проекты;

брать и давать деньги в долг.

Астрологи советуют поберечь свою энергию, она вам точно пригодится позже. Новолуние - не лучшее время, чтобы отчаянно хвататься за всё подряд.

Новолуние в октябре 2021 - гороскоп для знаков Зодиака

Овен

У представителей огненного знака есть уникальный шанс проявить себя. Если вы задумали какие-то существенные дела, не полагайтесь на людей и не просите помощи - сделайте всё сами. Это положительно отразится на будущем. Звезды говорят, что в личной жизни тоже будут приятные изменения.

Телец

Эмоциональное состояние Тельцов в период новолуния окажется под большим вопросом. С одной стороны, вас будут терзать смутные сомнения, с другой - захочется расставить все точки над и. Лучше всего пока что держать свои поступки и слова под контролем - ситуация разрешится сама собой.

Близнецы

Воздушный знак будет весьма удачлив, но, в отличие от Овнов, вам придется взаимодействовать с людьми и слушать их. Причина, по которой вы можете потерпеть крах и в работе, и в личной жизни - излишняя самонадеянность и высокомерие. Не думайте, что вы в одиночку можете свернуть горы - не в этот раз.

Рак

У вас наступит период осенней апатии, которая отразится на всем происходящем вокруг. Раки не посчитают нужным что-то решат и будут тянуть с этим. Если нет, то вместо вас обязательно это сделают окружающие, от которых вы зависите. Постарайтесь на реагировать бурно - добивайтесь своего тихо. В любом случае, даже если поддаетесь эмоциям, включайте голову.

Лев

Астрологи не утверждают, что период новолуния может стать судьбоносным для Львов. Лучшее, что вы можете сделать - не отвлекаться на второстепенные задачи и внешние раздражители, а уверенно и спокойно идти к своей цели. Кстати, если давно планировали заняться своим здоровьем - сейчас самое время.

Дева

К сожалению, для представителей земного знака новолуние удачи не принесет. В профессиональной среде возможны разочарования - ваши заслуги вообще не замечают или сильно занижают важность того, что вы делаете. В семейной жизни тоже всё непросто - конфликтов и ссор не избежать. Постарайтесь быть внимательнее к старшим родственникам и детям.

Весы

Астрологи считают, что Весам в октябре нужно остановиться и перестать растрачивать свою энергию попусту. Дело в том, что далеко не все дела можно решить сразу - найдите баланс. Со стороны возможны проявления негатива - не реагируйте. Займите созидательную позицию и выждите, пока ситуация не обернется в вашу пользу.

Скорпион

Второй месяц осени благоприятен для новых начинаний, особенно, если раньше вы боялись это сделать. Чакра творчества будет открыта, Скорпионы примут несколько важных и оригинальных решений. Звезды обещают знакомства с интересными людьми, не отвергайте их. Если заняли деньги - постарайтесь быстрее отдать.

Стрелец

Так же, как и Скорпионы, Стрельцы в этом месяце должны приступить к делам, которые долго откладывали. Продвижение в работе будет иметь успех, если вы прислушаетесь к советам более опытных коллег или руководства. Умение найти компромисс и поставить себя на место другого человека - гарантия того, что в личной жизни все будет хорошо.

Козерог

Новая луна даст Козерогам возможности быть самостоятельными. Не привлекайте к решению своих проблем других людей. Любимый человек будет вам благодарен, если вы научитесь быть более романтичными и окрашивать серую повседневность в яркие цвета. Помните, что нельзя добиться успеха, преследуя корыстные цели или занимая эгоистичную позицию.

Водолей

Звезды гарантируют Водолеям резкие перемены в жизни - нужно только перестать бояться и решиться на это. Будьте уверены в своей правоте и не слушайте никого. Исключение можно сделать лишь для тех людей, которые для вас являются авторитетами. В личной жизни Водолеев ждет множество приятных сюрпризов и движения вперед.

Рыб

Представители водного знака смогут проявить себя творчески. Подумайте, не слишком ли вы рациональны, возможно, пора задуматься о смене жизненного вектора. Вполне вероятно, что путь к новым вершинам подскажут друзья или родственники. Одинокие Рыбы встретят интересного человека и, если не будут держаться холодно, могут обрести личное счастье.

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Автор: Кристина Кащавцева