Астрологи утверждают, что полнолуние - один из наиболее тяжелых периодов в году

Издавна Луна считалась мистическим небесным телом, которое оказывает на людей серьезное влияние. Именно в периоды полнолуния и новолуния обостряются хронические заболевания, психологические травмы и эмоции, которые преобладают над разумом.

Сегодня мы расскажем, что будет происходить с людьми в период сентябрьского полнолуния и поделимся гороскопом для каждого из знаков Зодиака.

Месяц назад человечество наблюдало не менее уникальное явление - полнолуние в августе 2021, которое прозвали "кукурузным".

Когда полнолуние 2021 - дата и особенности события

Через несколько дней на небе взойдет полная луна. Случится это 21 сентября в 02:55 по Киеву. Небесное светило в этом месяце окажется в созвездии Овна. Импульсивный и эксцентричный знак Зодиака может спровоцировать вас на агрессию, но не переживайте - влияние планеты Марс поможет обойти конфликтные ситуации и проявить выдержку.

Что можно делать в полнолуние

Полнолуние в августе сподвигло людей на новые начинания. В сентябре астрологи рекомендуют продолжать эту тенденцию.

Читайте такжеПоцелованные небесами: три знака Зодиака счастливы больше другихТри дня сентябрьского полнолуния будут достаточно нейтральными, поэтому лучше всего не затевать никаких свершений, а спокойно продолжать начатое.

Вполне возможно, что в этот период у вас обострится интуиция, могут появиться экстрасенсорные способности. Прислушивайтесь к своей интуиции и старайтесь обращать внимание на знаки судьбы.

Чего нельзя делать в полнолуние

Астрологи не рекомендуют в период полнолуния давать деньги в долг и путешествовать. Старайтесь не заключать важные договора и не оформлять сделки. В этот день у вас могут обостриться негативные эмоции, поэтому велик риск конфликтов с близкими. Постарайтесь мыслить рационально и держать себя в руках.

Несмотря на то, что сейчас продолжается сезон заготовок, 21 сентября нежелательно делать консервацию на зиму. Если у вас запланирована операция, лучше перенести ее на другой день.

Полнолуние в сентябре 2021 - гороскоп для знаков Зодиака

Овен (20 марта - 21 апреля)

Для представителей огненного знака в этот период велика вероятность подвергнуться нападкам со стороны недругов. Постарайтесь держать себя в руках, чтобы не пострадала репутация. Не воспринимайте замечания в свой адрес - болезненные высказывания не направлены против вас, это проявления слабых людей среди вашего окружения.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Полнолуние заставит вас пересмотреть свои взаимоотношения с близкими людьми. Не давайте громких обещаний - рискуете не выполнить их. Будьте внимательны во время финансовых операций, иначе можно допустить оплошность.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Астрологи рекомендуют Близнецам не рассчитывать на советы близких, а довериться своей интуиции. Лучше всего этот день посвятить размышлениям о своих текущих действиях и будущих планах. Полнолуние будет весьма напряженным, поэтому активные действия, скорее всего, результата не принесут.

Рак (22 июня - 22 июля)

Исполнительность и развитое чувство ответственности возвысят вас в глазах коллег и помогут добиться успеха на профессиональном поприще. Делайте ставку на упорство и целеустремленность. В личной жизни также могут быть приятные новости - получите знакомство, которое может перерасти во что-то серьезное.

Лев (23 июля - 23 августа)

Все то, во что вы вкладывали свои ресурсы в последнее время, окажется результативным и приятным. Вы сразу увидите смысл в том, что делаете, и звезды советуют продолжать дальше. Не позволяйте мнительности и обидчивости взять над вами верх.

Дева (24 августа - 22 сентября)

Партнерские отношения с коллегами или в любовной сфере принесут удовольствие. В личной жизни также Девы получат интересные события и многообещающие знакомства. Постарайтесь не быть такими холодными, откройтесь людям.

Весы (23 сентября - 23 октября)

Лучше всего посвятить день сентябрьского полнолуния общению с близкими людьми и проведению анализа своих поступков. Подумайте о том, чтобы объединить свои силы с единомышленниками - тогда достичь цели будет проще. Будьте готовы к тому, что некоторые из деловых контактов могут перерасти в романтические.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Полнолуние будет влиять на Скорпионов наилучшим образом - поможет укрепить свои позиции и стать решительнее. Не позволяйте себе поддаваться эмоциями - в этот раз холодность будет кстати. Проявляйте инициативу и заручитесь поддержкой друзей, чтобы получить желаемый результат.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

По энергетике день будет двойственным. Произойдут события, которые очень сильно повлияют на ваше будущее. Развивайте в себе дипломатию, чтобы наладить личную и профессиональную сферы. Если хотите заняться спортом, 21 сентября - идеальное время.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Звезды не советуют Козерогам в этот день брать на себя лишнюю ответственность или заниматься серьезными делами. На самом деле окажется, что с виду легкая задача станет для вас тяжелой ношей. Останьтесь в этот день в одиночестве, избегайте большого скопления людей, иначе поссоритесь с кем-нибудь.

Водолей (21 января - 18 февраля)

Представители воздушного знака получат неожиданные новости или попадут под благоприятное стечение обстоятельств. Старайтесь заниматься своими делами самостоятельно, без участия других людей. Возможен визит нежданных гостей, который принесет вам хлопоты.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Астрологи считают, что полнолуние - удачный период для развития в профессии. Обращайтесь к начальству со своими идеями, но намечайте цели, иначе окажется, что процесс для вас важнее, чем результат. Постарайтесь быть более доброжелательными с коллегами, иначе вашу природную холодность могут воспринять, как высокомерие.

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Автор: Кристина Кащавцева