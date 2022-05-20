Украина вошла в хороший период.

Нумеролог Владислав Грицай рассказал, что ситуация в Украине начнет меняться в лучшую сторону уже этим летом.

По его словам, о победе могут объявить в августе 2022 года. Но даже если окончательной победы над Россией и не будет, то ситуация все равно наладится.

Также он рассказал, чем закончится эта кровопролитная война. Вернет ли Украина Крым?

"Будет какая-то очень странная история по Донбассу. Кармически это пустая земля на долгие годы – лет 30-40 там ничего не будет. Окончательная победа наша – это если Крым даже не вернется в состав Украины полноценно, а там создается нейтральная администрация какая-то. В Крыму будет четыре администрации: украинская, российская, турецкая и нейтральная, допустим, от ООН. Крым станет местом, куда будут заходить корабли под разными флагами, нейтральным местом. Невозможно победить, при этом оставив Крым российским. Если он останется российским, для нас это является очагом опасности", - сказал Грицай.

Напомним, ранее нумеролог назвал решающий месяц для Украины.

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