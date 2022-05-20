По слова эксперта, для Украины начался благоприятный период.

Нумеролог Владислав Грицай заявил, что с 24 апреля Украина вошла в хороший период. По его словам, высока вероятность того, что война закончится уже этим летом.

"С 24 апреля по 24 августа мы вошли в хороший период, где Украина должна выйти в плюс. С 12 июня, в день независимости РФ, все пойдет на спад. С этого дня пойдет перелом на фронте", - сказал Грицай.

Он отметил, что август будет решающим для Украины. Именно в последний месяц лета президент РФ Владимир Путин может скончаться. При этом нумеролог добавил, что 2023 год будет трудным для украинцев, но позже все начнет налаживаться.

"В следующем году еще будут конфликты и непонимания. А 2024 год будет процветание. Этот год будут обсуждать и изучать наши дети в школах. 2023 год будет для Украины годом перезагрузки", - сказал Грицай.

Напомним, "магическое" новолуние 30 мая повлияет на судьбу 4 знаков Зодиака.

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