Первое полнолуние лета 2023 называется клубничным. Что скрывается за этим вкусным названием, когда Луна станет полной и каких перемен ждать в этот день - в материале УНИАН.
- Клубничная Луна - почему так называется
- Когда полнолуние в июне 2023 - точное время
- Чем особенно полнолуние в июне 2023
- Что можно делать в полнолуние
- Что нельзя делать в полнолуние
Клубничная Луна - почему так называется
Как и другим полнолуниям в году, название этому придумали индейцы Северной Америки. Не мудрствуя лукаво, они давали имя Полной Луне, наблюдая за природой. В это время на материке наступал сезон сбора клубники, поэтому и полнолунием стало клубничным. Но у него есть и другие названия:
- у китайцев - Луна Лотоса;
- у кельтов - Лошадиная Луна;
- у чероки - Луна Зеленой Кукурузы;
- в южном полушарии - Дубовая Луна или Холодная Луна, Луна Долгой Ночи.
Есть и еще одно очень поэтическое название Луны в июне - полнолуние Роз.
Когда полнолуние в июне 2023 - точное время
Первое летнее полнолуние наступит 4 июня в 06:41 по киевскому времени. Луна станет полной в знаке Стрельца, а наблюдать полный диск светила можно будет за день до и после явления.
Чем особенно полнолуние в июне 2023
Как уже говорили, полнолуние наступит в знаке Стрельца. По словам астрологов, этот огненный знак подарит необыкновенную бодрость и прилив сил. Люди в этот период станут более активными, открытыми и вдохновленными и продемонстрируют свои лучшие качества. Может появиться желание изменить реальность. Причем, трудности не будут пугать, а наоборот - мотивировать идти дальше. Стоит приложить чуть больше усилий, чем обычно, и можно достичь огромного успеха.
Что можно делать в полнолуние
Во время любого полнолуния все люди чувствуют особенный прилив энергии. Энергия июньской полной Луны удваивается за счет энергии Стрельца, поэтому очень важно направить ее в правильное русло.
Что нужно делать в полнолуние:
- наводить порядок в доме, раскладывать все по своим местам;
- мириться с теми, с кем были конфликты;
- заниматься творчеством, воплощать в жизнь новые идеи;
- медитировать, посвятить время уходу за телом.
Также в это время важно навести порядок в мыслях и сохранять оптимистичный настрой. Это подходящий момент, чтобы воспользоваться положительной энергией Стрельца, заглянуть внутрь себя и поработать над собой. В клубничное полнолуние можно реализовывать планы, которые вы давно откладывали - Стрелец придаст вам уверенности в себе и станет покровителем.
Что нельзя делать в полнолуние
Во время полнолуния многие люди становятся нервными и могут впасть в депрессию. Эмоции в это время очень сильные, к тому же знак Стрельца вытягивает наружу все негативные качества.
Что не надо делать в полнолуние:
- конфликтовать - это время различных провокаций, на которые не нужно реагировать;
- начинать новую работу;
- заниматься тяжелым физическим трудом, брать на себя работы свыше нормы;
- занимать деньги, оформлять кредиты;
- поддаваться негативным мыслям;
- употреблять алкоголь, тяжелую пищу.
Также в это время лучше отказаться от хирургических процедур, если они не срочные, отложить поездки. Во избежания неприятностей астрологи советуют эти 2-3 дня провести максимально спокойно.
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