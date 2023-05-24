Разные фазы луны влияют на здоровье, густоту, силу или ломкость волос. Подсказываем, когда стричь волосы по лунному календарю 2023.

Чтобы определиться, на какие даты июня лучше всего запланировать визит в парикмахерскую, рассмотрим лунный календарь. Когда лучше стричь волосы в этом месяце, читайте в материале.

Когда нужно стричься по лунному календарю - мнение мастеров

По мнению профессиональных парикмахеров, лучше подстригать волосы, когда луна находится в фазе растущей или нарастающей. Тогда волосы растут быстрее.

В этом месяце для стрижки:

Видео дня

Нейтральных - 4 дня: 3 июня, 14-15 июня и 22 июня.

Не особо благоприятных - 14 дней: 1 и 2, 4 июня, 8-13 июня, 16-18 июня, 29-30 июня.

Благоприятных - 12 дней: 5, 6 и 7 июня, 19-21 и 23-28 июня.

Хотя по календарю 1 и 2 июня - это молодой месяц, но нарастающая луна находится в знаке Скорпион, этот знак крайне капризен и может пагубно сказаться на скорости роста и качестве структуры волос.

4 июня - полнолуние, пик энергетики. Визит к парикмахеру лучше отложить. Волосы после стрижки не будут слушаться, а завитые локоны распрямятся быстрее, чем хотелось бы. Неоднозначное влияние полная луна оказывает и на процесс окрашивания волос.

С 5 по 7 июня отмечается хорошее влияние, которая оказывает луна в знаке Козерог. Благоприятный период для любых манипуляций с волосами - завивка не так сильно повреждает волосы, краска ложится хорошо, а волосы станут сильнее.

Очень не рекомендуются любые процедуры с головой 11 июня, после визита к мастеру в этот день на коже может появиться перхоть. Химическое воздействие может повредить волосы, кончики сбудут сечься, а локоны плохо зафиксируются. Такое воздействие окажет луна в знаке Рыб. Если у вас поврежденные или тонкие волосы, 11 июня можно заняться мероприятиями по укреплению и оздоровлению волос.

18 июня - критичный день, новая луна. В первый день лунного календаря лучше отложить поход к парикмахеру. По народным поверьям, скольких волосинок в этот день лишишься, на такое же количество дней и сократится жизнь.

Когда лучше стричь волосы в этом месяце - растущая луна

С 19-го числа серп начинает расти. Положительный период для стрижки, особенно тонких, ломких и секущихся волос, продлится практически до конца месяца.

На заметку: при окрашивании в светлые тона краска лучше берется на растущую луну, а на убывающую - ложится хуже, а цвет держится меньше.

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