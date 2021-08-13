Камни несут в себе множество информации и подбирать их необходимо ответственно. УНИАН знает, как это сделать, ориентируясь на дату рождения. Ранее мы рассказывали о том, как понять, какой камень вам подходит.
- Камни по знаку Зодиака для Тельца
- Камни по дате рождения для Тельца
- Камни для женщин
- Камни для мужчин
- Какие камни нельзя носить Тельцу
Камни по знаку Зодиака для Тельца
Главные камни
- Изумруд - символ мудрости, который оберегает владельца от негативного влияния. Развивает память, способствует расслаблению, учит относиться к жизни с философией.
- Хризопраз - поможет побороть неуверенность в себе и обрести смелость. Обладает целебными свойствами: влияет на зрение, давление, обмен веществ. Если носить украшение с хризопразом на левой руке, можно уберечь себя от невралгических расстройств.
- Агат - способствует в развитии навыка красноречия, продлевает жизнь, укрепляет здоровье. Камень белого цвета несет благополучие в дом, черного - защищает от недругов.
- Бирюза - дает моральную поддержку Тельцам в сложных ситуациях, поддерживает и вселяет уверенность в амбициозных людей.
Камни по дате рождения для Тельца
21 апреля - 01 мая
- сапфир.
02 мая - 11 мая
- аквамарин;
- арабский оникс.
12 мая - 21 мая
- голубой топаз.
Камни для женщин
Опал подчеркнет индивидуальность, придаст уверенности в себе. Если выбрать камень необычной расцветки, то он еще и убережет девушку-Тельца от злых языков. Гранат красного цвета принесет удачу в любви, зеленого - в профессии.
Камни для мужчин
Аквамарин укрепит взаимоотношения с друзьями и коллегами, а также сделает семейные узы крепче. Драгоценный сапфир поможет вам стать увереннее, мужественнее и надежнее для близких. Аметист принесет удачу и поспособствует решению вопросов с трезвой головой.
Какие камни нельзя носить Тельцу
- змеевик;
- гематит;
- рубин;
- черный оникс;
- обсидиан;
- красная и бурая яшма.
Если выбираете украшение с опалом, то помните, что он не совместим с другими камнями.
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