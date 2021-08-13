Астрологи утверждают, что выбрать камень-оберег или камень-амулет можно самостоятельно.

Камни несут в себе множество информации и подбирать их необходимо ответственно. УНИАН знает, как это сделать, ориентируясь на дату рождения. Ранее мы рассказывали о том, как понять, какой камень вам подходит.

Камни по знаку Зодиака для Тельца

Главные камни

Изумруд - символ мудрости, который оберегает владельца от негативного влияния. Развивает память, способствует расслаблению, учит относиться к жизни с философией.

- символ мудрости, который оберегает владельца от негативного влияния. Развивает память, способствует расслаблению, учит относиться к жизни с философией. Хризопраз - поможет побороть неуверенность в себе и обрести смелость. Обладает целебными свойствами: влияет на зрение, давление, обмен веществ. Если носить украшение с хризопразом на левой руке, можно уберечь себя от невралгических расстройств.

- поможет побороть неуверенность в себе и обрести смелость. Обладает целебными свойствами: влияет на зрение, давление, обмен веществ. Если носить украшение с хризопразом на левой руке, можно уберечь себя от невралгических расстройств. Агат - способствует в развитии навыка красноречия, продлевает жизнь, укрепляет здоровье. Камень белого цвета несет благополучие в дом, черного - защищает от недругов.

- способствует в развитии навыка красноречия, продлевает жизнь, укрепляет здоровье. Камень белого цвета несет благополучие в дом, черного - защищает от недругов. Бирюза - дает моральную поддержку Тельцам в сложных ситуациях, поддерживает и вселяет уверенность в амбициозных людей.

Камни по дате рождения для Тельца

21 апреля - 01 мая

сапфир.

02 мая - 11 мая

аквамарин;

арабский оникс.

12 мая - 21 мая

голубой топаз.

Камни для женщин

Опал подчеркнет индивидуальность, придаст уверенности в себе. Если выбрать камень необычной расцветки, то он еще и убережет девушку-Тельца от злых языков. Гранат красного цвета принесет удачу в любви, зеленого - в профессии.

Камни для мужчин

Аквамарин укрепит взаимоотношения с друзьями и коллегами, а также сделает семейные узы крепче. Драгоценный сапфир поможет вам стать увереннее, мужественнее и надежнее для близких. Аметист принесет удачу и поспособствует решению вопросов с трезвой головой.

Какие камни нельзя носить Тельцу

змеевик;

гематит;

рубин;

черный оникс;

обсидиан;

красная и бурая яшма.

Если выбираете украшение с опалом, то помните, что он не совместим с другими камнями.

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Автор: Кристина Кащавцева