Правильно подобранный минерал принесет удачу владельцу.

Медиумы, экстрасенсы и астрологи уверены, что камень - серьезный магический атрибут. Сегодня мы расскажем, как подобрать камень по знаку Зодиака.

Как понять, что минерал подходит

Профессионалы в области эзотерики считают, что камни нужно подбирать по дате рождения. Лучше всего - лично подержать предмет в руках и обратить внимание на свои ощущения. Если камень выбран верно, вы получите:

неуязвимость для любых отрицательных энергий;

крепкое здоровье, спокойный сон, любовные отношения;

хороший иммунитет, отсутствие болезней;

прилив сил и энергии;

развитие способностей, успех в делах, новые возможности;

достаток, карьерный рост;

развитую интуицию.

Камень - это оберег, выбирать который следует ответственно и внимательно.

Камни по знаку Зодиака для Овна

Главные камни

Рубин, желтый сапфир - сдерживает агрессию, развивает мудрость, защищает от депрессии. Способен лечить сердечно-сосудистые заболевания и гипертонию. Не совместим ни с одним другим камнем.

- сдерживает агрессию, развивает мудрость, защищает от депрессии. Способен лечить сердечно-сосудистые заболевания и гипертонию. Не совместим ни с одним другим камнем. Аметист, желтый агат - успокаивает нервную систему, помогает наладить взаимоотношения с коллегами и друзьями.

- успокаивает нервную систему, помогает наладить взаимоотношения с коллегами и друзьями. Горный хрусталь - научит Овна быть тактичнее и чувствовать эмоциональное состояние других людей.

Камни по дате рождения для Овна

21 марта - 31 марта

агат и яшма в теплых оттенках;

горный хрусталь;

сердолик оранжевого цвета;

амазонит;

гематит;

тигровый глаз.

01 апреля - 11 апреля

яшма алого цвета;

гелиотроп;

янтарь;

золотистый и розовый жемчуг;

сардоникс.

12 апреля - 20 апреля

алмаз;

рубин;

циркон;

сапфир.

Камни для женщин

Для того, чтобы подчеркнуть свою индивидуальность, выбирайте бриллиант или рубин. Бриллиант зеленого цвета поможет скорее зачать ребенка. При этом, этот камень противопоказан незамужним девушкам. Молодым женщинам подходит циркон, в зрелом возрасте - желтого цвета. Красная яшма нужна, если вы - бизнес-леди. Камень научит планировать график так, чтобы находить время на семью.

Камни для мужчин

Рубин подчеркнет лидерские качества. Красный гранат поможет продвинуться по карьерной лестнице. Зеленый гранат - амулет от насильственной смерти. Если носить камень, как подвеску, то встретите настоящую любовь.

Какие камни нельзя носить Овну

белый жемчуг;

голубой агат;

лунный камень;

аквамарин;

серый халцедон;

хризолит;

яшма голубого и сиреневого цвета.

Овнам категорически запрещены камни черного цвета.

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Автор: Кристина Кащавцева