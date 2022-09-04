Стрельцам, например, идеально подходит Серкан Болат, а Скорпионам - Маджит Арджаоглу.

Женщинам очень нравится смотреть турецкие сериалы, и часто среди актерского состава они выбирают себе любимчиков.

Об этом сообщает Киноафиша.

Овен - Ферхат Аслан ("Черно-белая любовь")

Говорят, что огненным знакам Зодиака больше подходят воздушные, так как они способны еще больше разжечь их огонь. Поэтому Ферхат Аслан, сыгравший роль бандита в "Черно-белой любви", станет идеальным спутником для женщин- Овнов. Более того, рядом с такой женщиной этот неукротимый мужчина способен познать все прелести любви и встать на путь истинный.

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Телец - Джан Дивит ("Ранняя пташка")

Обожающим комфорт Тельцам подойдет Рак, под созвездием которого родился Джан Дивит. В эттом союзе будет полная гармония, счастье и радость. Они оба чтят семейные традиции и нуждаются в тепле и заботе.

Близнецы - Гедиз Ишиклы ("Дочь посла")

Близнецы - это строптивые люди, не привыкшие сидеть на одном месте. Но, когда речь заходит о построении семейных отношений, им лучше связывать свою судьбу с Весами, которые смогут их усмирить и подарить спокойствие и уверенность в завтрашнем дне.

Рак - Султан Сулейман ("Великолепный век")

Семейным и добрым Ракам иногда не хватает адреналина, взрыва и страсти. Заполнить это пространство могут жгучие Скорпионы, такие как Султан Сулейман. С ними вы познаете все секреты своего тела и сможете попасть в лавину невероятных чувств и эмоций.

Лев - Кемаль Сойдере ("Черная любовь")

Не зря говорят, что единственная огненная пара, которой будет хорошо вместе, - это Лев и Стрелец. Обычно Стрельцы растут в обычных семьях, не имея никаких богатств. Но они все же способны покорить женщину своей любовью и вниманием. На путик достижению ее сердца они находят варианты, как разбогатеть. Поэтому такие мужчины могут добиться сердце Львицы.

Дева - Мурат Сарсилмаз ("Любовь не понимает слов")

Идеалисткам Девам подойдет Козерог, который при желании может варьировать в разных жизненных ситуациях. Он твердо стоит на ногах и, как и Дева, пытается все держать под контролем. Поэтому рядом с таким мужчиной Дева сможет немного расслабиться и отдать бразды правления ему.

Весы - Онур Аксал ("1001 ночь")

Спокойным и уравновешанным Весам идеально подойдет огненный Лев, который сможет разбудить в них сильные эмоции и страсть. Эта парочка еще всем даст жару. К слову, эксперты утверждают, что этот союз способен покорить даже Голливуд.

Скорпион - Маджит Арджаоглу ("Два лица Стамбула")

Скорпионы по своей натуре очень страстные и быстрые, поэтому с ними будет легко ужиться только Рыбам, которые привыкли подстраиваться и расстворяться в своих партнерах. Такие мужчины как Маджит Арджаоглу готовы сделать все ради своей любимой.

Стрелец - Серкан Болат ("Постучись в мою дверь")

Женщины-Стрельцы - это веселые, самодостаточные и уверенные в себе женщины. Им будет очень комфортно рядом с мужчинами-Овнами. Это тот случай, когда в этих отношениях вы получите абсолютно все, что вам нужно. Конечно, ссоры тоже будут, но зато какое вас ждет примирение...

Козерог - Ариф ("Женщина")

Женщины, рожденные под знаком Зодиака Козерог, быстро влюбляются в таких мужчин как Ариф. Этот мужчина-Телец способен дать своей возлюбленной все, в чем она нуждается. Им будет комфортно и поговорить, и поплакать и даже помолчать.

Водолей - профессор Ирфан ("Вавилон")

Ветреным Водолеям лучше связывать свою судьбу с мудрыми Близнецами. В этом союзе главным будет именно мужчина, так как он будет управлять процессом, а женщина сможет ему поддаваться. Такие мужчины как профессор Ирфан смогут стать надежным плечом для этой женщины.

Рыбы - Абедин Адаклы ("Черно-белая любовь")

Мечтательные Рыбы не умеют жить в реальности, они постоянно витают в облаках. Поэтому вам нужен мужчина-Дева, который сможет все взять под свой контроль и избавить вас от проблем и переживаний.

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