В материале УНИАН вы узнаете, как начинались отношения султана Сулеймана и Хюррем, об их нелегкой жизни, от чего умер правитель и кто его заменил, а также куда пропала Мерьем Узерли.

"Великолепный век" - это остросюжетный телесериал в жанре исторической драмы по сценарию Мерал Окай и Йылмаза Шахина. Его сюжет вдохновлён реальными событиями, он повествует о жизни Османской империи в период правления султана Сулеймана Великолепного и его отношениях со славянской рабыней Роксоланой.

Сериал повествует о наиболее заметных событиях правления султана и о его взаимоотношениях с наложницей славянского происхождения Александрой, принявшей ислам и получившей имя Хюррем. Александра была пленена крымскими татарами в её родном городе и в 1520 году была переправлена в Стамбул, где оказалась во дворце молодого султана Сулеймана. Став любимой наложницей, а позже женой султана, Хюррем нейтрализует всех, кто может помешать в реализации её амбиций в султанате.

Говорят, что у Сулеймана и Хюррем была разница в возрасте аж 8 лет, но это не помешало им построить отношения. Он очень трепетно к ней обращался, а какие письма писал.

"Дорогая моя, госпожа моего сердца и стихотворной строки, мой Стамбул, мой Караман, земля моя Греческая, Мой Бадахшан, мой Кыпчаг, мой Багдад, мой Хорасан..." - писал Сулейман своей возлюбленной.

При этом нельзя сказать, что их отношения были воистину счастливыми. По данным разных историков, которые знают об Османской империи не понаслышке, султан действительно любил Хюррем, а вот она, скорее, использовала его в корыстных целях. Видимо, такое отношение бывшей наложницы не сильно нравилось султану, поэтому со временем он начал искать утешение в других женщинах.

Кого по-настоящему любил султан Сулейман

Оказывается, что Хюррем была не единственной любимой женщиной султана. В более зрелом возрасте она уже не всегда могла приходить в его покои, поэтому периодически его развлекали молоденькие наложницы. А когда Хюррем и вовсе серьезно заболела, он все свое внимание переключил на 16-летнюю наложницу Мерзибе-хатун. К слову, когда у султана должна была состояться встреча с сыном, он взял с собой именно молоденькую красотку, а не больную жену.

Но уже через два года Мерзибе-хатун скончалась. Не исключено, что руку к этому приложила именно Хюррем, так как она была очень ревнивой и не могла допустить, чтобы другая женщина завоевала сердце ее мужчины. А позже умер и сам султан Сулейман.

От чего умер султан Сулейман

Даже несмотря на болезнь жены и смерть любовницы, султан продолжал отвоевывать территории. Последний его поход был в Венгрию, но там силы уже начали его покидать. Последнее время его мучили жуткие боли в ногах. Лекари давали ему опиум, но даже он не помог правителю. В результате он отдает приказ захватить крепость Сигетвар до рассвета и засыпает, слыша голос своего лучшего друга Ибрагима, но на утро уже не просыпается.

Кто правил после султана Сулеймана

Историки утверждают, что престол должен был занять старший сын султана, но у судьбы на этот счет были другие планы. После смерти Сулеймана во время похода близ венгерского Сигетвара в 1566 году, на османский престол взошел его сын Селим II, единственный оставшийся в живых.

Также у Сулеймана остались и другие дети. Говорят, что он был очень плодовит и за свою жизнь произвел на свет 11 детишек – 9 сыновей и 2 дочерей. Но в "Великолепном веке" мы можем увидеть только шестерых из них. В реальности судьба всех его детей была трагичной, кроме старшего сына, который и занял престол.

Исчезновение Хюррем: куда она пропала

Никаких свидетельств о том, что Хюррем пропала в реальной жизни нет. Поэтому, скорее всего, это выдумка сценаристов сериала "Великолепный век". Согласно сюжету, Хюррем-султан стала жертвой обмана – похитители выманили ее из столицы вестью о болезни Селима. Однако послание было фальшивым, в дороге на женщину напали и похитили. Вероятно, создатели сериала таким образом решили заменить актрису Мерьем Узерли на другую.

Почему Мерьем Узерли ушла из "Великолепного века"

Актриса долго молчала о причинах такого своего решения, но позже таки призналась, что была вынуждена покинуть сериал из-за напряженного ритма работы. Она заявила, что из-за бесконечных съемок не чувствует себя счастливой.

Кто заменил Мерьем Узерли в "Великолепном веке"

В 2013 году Вахиде Гердюм пригласили сняться в сериале "Великолепный век", где она заменила исполнительницу главной роли Мерьем Узерли. Поклонники пришли в недоумение от такого решения сценаристов, ведь Гердюм была намного старше Узерли, и не смогла так "вписаться" в сериал, как предыдущая звезда.

Как сложилась судьба Мерьем Узерли после ухода из "Великолепного века"

Актриса неоднократно говорила о том, что забеременела во время съемок. Тогда ее возлюбленный, турецкий бизнесмен настаивал на аборте. Но девушка таки решилась разорвать с ним отношения и сделала выбор в пользу будущего малыша. Она говорила, что тогда ее даже посещали мысли о самоубийстве, но она справилась с глубокой депрессией и сейчас живет счастливо.

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