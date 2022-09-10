Перед наступлением нового сезона или просто во время генеральной уборки многие украинцы без сожаления относят старые вещи на мусорку. Однако, далеко не все предметы можно выкидывать, иначе вы рискуете привлечь к себе неприятности. УНИАН расскажет, почему нельзя выбрасывать нижнее белье и что еще лучше не нести из дома.
Ранее мы говорили о том, что нельзя одалживать даже близким людям.
Что нельзя выбрасывать в мусорные контейнеры - приметы
Существует целый перечень вещей, которые ни в коем случае нельзя относить на мусорку, если вы не хотите столкнуться с ворохом проблем. Сохраняйте себе этот список и сверяйтесь, когда желаете избавиться от хлама.
Кошельки и сумки
Издавна такие предметы символизируют финансовое благополучие - кошельки, сумки и портмоне хранят в себе ваши деньги и напитываются соответствующей энергией. Если вы отнесете их на мусорку, то вскоре сами останетесь без средств к существованию, но еще хуже, если вещь кто-то подберет - финансовый поток уйдет от вас к тому человеку.
Идеально - сжечь или закопать в землю предмет где-нибудь рядом с молодым деревом.
Хлеб
Наши предки говорили, что хлеб - всему голова, к нему нужно относиться бережно. Те, кто выбрасывает хлеб, начинают испытывать нужду в деньгах и еде. Лучше всего испорченную выпечку отдать животным или птицам.
Нижнее белье
Согласно народным приметам, выброшенное нижнее белье привлекает измены и горести в семью, особенно, если после вас его кто-нибудь подберет и будет носить. Будьте уверены - муж уйдет "налево", а в семье начнутся разногласия. Для того, чтобы уберечь себя от этого, сожгите комплект или порвите на мелкие кусочки.
Детскую одежду и обувь
Именно на эти предметы проще всего навести порчу - черные маги и колдуны собирают детскую одежду, чтобы сглазить или даже проклясть семейство. Не давайте повода злым людям испортить вашу жизнь - отдавайте вещи вашего ребенка другим детям - тем, кто в них нуждается.
По той же причине нельзя выбрасывать и фотографии - всем известно, что имея на руках фото человека, можно запросто наколдовать ему беды и проблемы. Если вам очень нужно избавиться от фотографий - сожгите их.
Веники и швабры
Такие предметы считаются мистическими, в народных поверьях на метлах летали ведьмы, а веник вообще находился во власти домового, который следил за порядком в жилище. Сжигать веники нельзя - их можно выбрасывать, но как можно дальше от дома. Так есть шанс избавиться от бессонницы и негатива, накопленного в семье.