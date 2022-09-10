Почему нельзя выбрасывать старую обувь и какие еще предметы запрещено относить на помойку - узнайте в материале УНИАН.

Перед наступлением нового сезона или просто во время генеральной уборки многие украинцы без сожаления относят старые вещи на мусорку. Однако, далеко не все предметы можно выкидывать, иначе вы рискуете привлечь к себе неприятности. УНИАН расскажет, почему нельзя выбрасывать нижнее белье и что еще лучше не нести из дома.

Ранее мы говорили о том, что нельзя одалживать даже близким людям.

Что нельзя выбрасывать в мусорные контейнеры - приметы

Существует целый перечень вещей, которые ни в коем случае нельзя относить на мусорку, если вы не хотите столкнуться с ворохом проблем. Сохраняйте себе этот список и сверяйтесь, когда желаете избавиться от хлама.

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Кошельки и сумки

Издавна такие предметы символизируют финансовое благополучие - кошельки, сумки и портмоне хранят в себе ваши деньги и напитываются соответствующей энергией. Если вы отнесете их на мусорку, то вскоре сами останетесь без средств к существованию, но еще хуже, если вещь кто-то подберет - финансовый поток уйдет от вас к тому человеку.

Идеально - сжечь или закопать в землю предмет где-нибудь рядом с молодым деревом.

Хлеб

Наши предки говорили, что хлеб - всему голова, к нему нужно относиться бережно. Те, кто выбрасывает хлеб, начинают испытывать нужду в деньгах и еде. Лучше всего испорченную выпечку отдать животным или птицам.

Нижнее белье

Согласно народным приметам, выброшенное нижнее белье привлекает измены и горести в семью, особенно, если после вас его кто-нибудь подберет и будет носить. Будьте уверены - муж уйдет "налево", а в семье начнутся разногласия. Для того, чтобы уберечь себя от этого, сожгите комплект или порвите на мелкие кусочки.

Детскую одежду и обувь

Именно на эти предметы проще всего навести порчу - черные маги и колдуны собирают детскую одежду, чтобы сглазить или даже проклясть семейство. Не давайте повода злым людям испортить вашу жизнь - отдавайте вещи вашего ребенка другим детям - тем, кто в них нуждается.

По той же причине нельзя выбрасывать и фотографии - всем известно, что имея на руках фото человека, можно запросто наколдовать ему беды и проблемы. Если вам очень нужно избавиться от фотографий - сожгите их.

Веники и швабры

Такие предметы считаются мистическими, в народных поверьях на метлах летали ведьмы, а веник вообще находился во власти домового, который следил за порядком в жилище. Сжигать веники нельзя - их можно выбрасывать, но как можно дальше от дома. Так есть шанс избавиться от бессонницы и негатива, накопленного в семье.

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