Какие вещи нельзя давать и брать в долг, чтобы не отдать счастье, и почему вам нужно запомнить этот список - узнайте в материале УНИАН.

Одолжить соль у соседки или занять денег до "получки" - распространенная практика среди украинцев. Тем не менее, существует целый перечень вещей, которые ни в коем случае нельзя одалживать - рискуете лишиться денег или семейного счастья. УНИАН расскажет, что нельзя давать соседям и почему.

Ранее мы рассказывали, какие суеверия и приметы в доме сулят вам беду.

Что никогда нельзя давать в долг - перечень

Наши предки поколениями наблюдали за причинно-следственной связью вещей и событий, создавая различные поверья и приметы. Ориентируясь на эти данные, УНИАН собрал список из вещей, которые категорически запрещено одалживать людям.

Соль

Зайти к соседке за солью или одолжить ей немного - нормальная практика, но весьма опасная. Дело в том, что соль - мощный энергетический компонент для гадалок и магов, который может хранить в себе информацию. Если вы берете соль у другого человека, то рискуете привлечь к себе неприятности в любви, деньгах или работе. В случае, когда избежать обмена солью нельзя, то не отдавайте потом свой "долг" и не просите у человека его возвращения.

Столовые приборы и посуда

Кухонная утварь, которой вы регулярно пользуетесь, хранит в себе энергетику вашего дома и семьи. Одалживая посуду, вы отдаете часть своего счастья, провоцируя образование "дыры" в своем биополе. По той же причине нельзя хранить дома поврежденные столовые приборы, тарелки и чашки - игнорируя это правило, вы программируете себя на разбитую судьбу.

Одежда

По аналогии с посудой, одежда, которую регулярно носит человек, заряжается его энергетикой. Именно поэтому дать ее ненадолго в пользование тем, в чьих благих намерениях вы не уверены - плохая идея. Если уж вам жизненно необходимо взять или дать одежду на время - возьмите плату за нее или заплатите сами. Сумма в таком случае может быть чисто символической - хотя бы пару монет.

Веник

Щетка для уборки дома издавна считалась мощным очищающим средством - с помощью нее наши предки избавлялись от мусора не только физически, но и духовно. На веник читали заговоры, он также служил хорошим оберегом от нечистой силы. Отдавая веник кому-то другому, вы лишаете себя защиты и привлекаете в дом неудачи.

Хлеб

Славяне знают, что хлеб - всему голова. Именно он считался главным атрибутом любого обряда - встреча молодоженов или дорогих гостей, причастие в церкви, благотворительность в сторону нуждающихся и обездоленных. Люди издавна помнили, что отсутствие хлеба - это прямой путь к голоду, поэтому его старательно берегли и пекли, читая молитвы.

Если вы отдаете хлеб добровольно - это не запрещается, а вот последний кусок отдавать нельзя - рискуете сами оказаться в нищете. Также его нельзя отдавать после заката или через порог, чтобы не стать жертвой порчи и не лишиться семейного счастья.

Когда нельзя давать деньги в долг

Отдельным пунктом мы решили рассказать о правилах денежного кредита или займа в реалиях славянских поверий. Считается, что в том, чтобы выручить друга некой суммой, нет ничего плохого, но есть определенные правила, когда деньги давать нельзя:

накануне и в день больших церковных праздников;

в день рождения ребенка;

в день отъезда кого-то из близких из дома;

после захода солнца;

в понедельник;

на убывающую Луну.

Естественно, последние деньги тоже не стоит отдавать - это привлечет неудачи и финансовые трудности в ваш дом. Зато разрешается одалживать деньги богатым людям, ведь, возвращая их, они делятся с вами своим успехом.

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