Одолжить соль у соседки или занять денег до "получки" - распространенная практика среди украинцев. Тем не менее, существует целый перечень вещей, которые ни в коем случае нельзя одалживать - рискуете лишиться денег или семейного счастья. УНИАН расскажет, что нельзя давать соседям и почему.
Ранее мы рассказывали, какие суеверия и приметы в доме сулят вам беду.
Что никогда нельзя давать в долг - перечень
Наши предки поколениями наблюдали за причинно-следственной связью вещей и событий, создавая различные поверья и приметы. Ориентируясь на эти данные, УНИАН собрал список из вещей, которые категорически запрещено одалживать людям.
Соль
Зайти к соседке за солью или одолжить ей немного - нормальная практика, но весьма опасная. Дело в том, что соль - мощный энергетический компонент для гадалок и магов, который может хранить в себе информацию. Если вы берете соль у другого человека, то рискуете привлечь к себе неприятности в любви, деньгах или работе. В случае, когда избежать обмена солью нельзя, то не отдавайте потом свой "долг" и не просите у человека его возвращения.
Столовые приборы и посуда
Кухонная утварь, которой вы регулярно пользуетесь, хранит в себе энергетику вашего дома и семьи. Одалживая посуду, вы отдаете часть своего счастья, провоцируя образование "дыры" в своем биополе. По той же причине нельзя хранить дома поврежденные столовые приборы, тарелки и чашки - игнорируя это правило, вы программируете себя на разбитую судьбу.
Одежда
По аналогии с посудой, одежда, которую регулярно носит человек, заряжается его энергетикой. Именно поэтому дать ее ненадолго в пользование тем, в чьих благих намерениях вы не уверены - плохая идея. Если уж вам жизненно необходимо взять или дать одежду на время - возьмите плату за нее или заплатите сами. Сумма в таком случае может быть чисто символической - хотя бы пару монет.
Веник
Щетка для уборки дома издавна считалась мощным очищающим средством - с помощью нее наши предки избавлялись от мусора не только физически, но и духовно. На веник читали заговоры, он также служил хорошим оберегом от нечистой силы. Отдавая веник кому-то другому, вы лишаете себя защиты и привлекаете в дом неудачи.
Хлеб
Славяне знают, что хлеб - всему голова. Именно он считался главным атрибутом любого обряда - встреча молодоженов или дорогих гостей, причастие в церкви, благотворительность в сторону нуждающихся и обездоленных. Люди издавна помнили, что отсутствие хлеба - это прямой путь к голоду, поэтому его старательно берегли и пекли, читая молитвы.
Если вы отдаете хлеб добровольно - это не запрещается, а вот последний кусок отдавать нельзя - рискуете сами оказаться в нищете. Также его нельзя отдавать после заката или через порог, чтобы не стать жертвой порчи и не лишиться семейного счастья.
Когда нельзя давать деньги в долг
Отдельным пунктом мы решили рассказать о правилах денежного кредита или займа в реалиях славянских поверий. Считается, что в том, чтобы выручить друга некой суммой, нет ничего плохого, но есть определенные правила, когда деньги давать нельзя:
- накануне и в день больших церковных праздников;
- в день рождения ребенка;
- в день отъезда кого-то из близких из дома;
- после захода солнца;
- в понедельник;
- на убывающую Луну.
Естественно, последние деньги тоже не стоит отдавать - это привлечет неудачи и финансовые трудности в ваш дом. Зато разрешается одалживать деньги богатым людям, ведь, возвращая их, они делятся с вами своим успехом.