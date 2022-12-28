Война завершится и не переговорами, и не в результате боевых действий, говорит астроэксперт.

Таролог Ирина Клевер убеждена, что окончание войны в Украине будет мгновенным, его нельзя будет разложить на логические составляющие. Таким прогнозом она поделилась в интервью YouTube-каналу "Прогноз":

"Карта Фортуны говорит о том, что так должно быть. То есть это мгновенье должно быть, оно уже прописано... Это и не переговоры, и не боевые действия".

По словам астроэксперта, будет "нечто третье", что в один миг завершит войну. Россия, говорит Клевер, признает свое поражение, однако это не будет на весь мир и официально.

Также таролог поделилась прогнозом относительно того, что ждет РФ в 2023-м: будет еще хуже, гайки там будут закручивать еще сильнее. Вопрос репараций за геноцид украинского народа еще будут рассматривать, убеждена астрологический эксперт, но это будет не в следующем году.

Ранее астролог Полина Павлова прогнозировала, что горячая фаза войны в Украине закончится в марте 2023-го года, нашу страну перестанут "забрасывать" ракетами. Она говорит, что в целом полномасштабная война завершится в середине 2024-го.

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