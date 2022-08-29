Какие народные обряды существуют для тех, кто хочет наладить личную жизнь - узнайте в материале УНИАН.

Древние обряды и ритуалы - эффективные инструменты наших предков, которыми они пользовались для исполнения желаний. Некоторые из обрядов даже можно проводить в церкви, особенно, на православные праздники. Сегодня верующие отмечают Ореховый Спас 2022 и пойдут в храмы, поэтому УНИАН предлагает действенные магические обряды, которые помогут вам счастливо выйти замуж.

Ранее мы говорили о том, что святить в церкви на Ореховый Спас 2022.

Какие существуют обряды на замужество - перечень

Обрядов и ритуалов, созданных в помощь девушкам, которые хотят выйти замуж, создано великое множество. Эксперты по эзотерике особенно рекомендуют три из них, которые называют самыми действенными.

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Ритуал с подвенечным платьем

Для того, чтобы обряд сработал и порадовал вас желаемым результатом, вам нужно купить платье, в котором вы готовы пойти под венец. Затем надеть его и ровно в полночь закрыться в комнате. Сесть напротив зеркала и, неотрывно в него глядя, произнести заговор:

Наряжаю себя в платьице, зову женихов, гоню бедняков. Как одеяние купила, так замужество в судьбу превратила. Аминь!

После этого, наутро следующего дня, необходимо пойти в церковь и поставить три свечи Пресвятой Богородице, снова произнося магические слова: "Как Дева Мария свята и непорочна, верного мужа встречу я точно. Аминь.". Согласно отзывам, после такого обряда можно быстро выйти замуж.

Ритуал трех святых

Данный обряд можно проводить на любой крупный церковный праздник. Вам нужно зайти в храм и поставить по 3 свечи трем святым - Богородице, Матроне и Николаю Чудотворцу. Затем - перекреститься, выйти из церкви, повернуться ко входу лицом и, глядя на храм, сказать:

Как в церкви свечи горят, так женихи за мной зорко следят. Замуж предлагают, верность обещают. Аминь!

Девушки, которые выполняли этот ритуал, говорят, что встреча со спутником жизни происходит в течение трех месяцев.

Ритуал двенадцати свеч

Самый сложный, но и самый действенный обряд, который нужно делать на самые важные православные торжества. Суть его заключается в том, чтобы поставить за 1 раз 12 свечей за свое здравие и 12 - за здравие суженого.

В ту минуту, когда вы будете ставить свечи за здравие мужчины, нужно произнести магический заговор:

Господи, помилуй и спаси раба твоего, имени которого я не знаю, но которого ты предназначил мне в мужья. Аминь.

В этот же день, вернувшись домой, вам необходимо надеть новую ночную рубашку или пижаму, взять две веточки от двух разных деревьев и свить их вместе, заматывая ниткой из новой катушки. Потом взять новое блюдце без рисунка, положить на него веточки, поджечь новую белую свечу и, капая воском на веточки, сказать:

Сцепились два прутика на веки вечные, они сцепятся - не расцепятся, на добро, на злато-сребро, на прибыток, на приплод, на жизнь благополучную. Аминь.

Заговор нужно повторять, пока свеча полностью не сгорит. Затем все предметы ритуала завернуть в белую ткань, убрать в тайное место и хранить до свадьбы. После того, как выйдете замуж, прутики пустить по реке, а блюдце закопать в безлюдном месте.

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