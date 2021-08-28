В конце лета наступит последний из Трех Спасов - Ореховый.

Христиане восточного обряда 29 августа отмечают Ореховый Спас. Именно в этот день в Константинополь принесли Нерукотворный образ Иисуса на холсте, поэтому второе название праздника "Холщовый Спас".

Ранее мы подробно рассказывали, чем отличается Ореховый Спас 2021 от двух предыдущих и проводили небольшой экскурс в историю.

Что святят на Ореховый Спас - разрешенные дары природы

Согласно традиции, наши предки в этот день несли в храмы полотна, лен и прядево. Верили, что вещи, окропленные святой водой, исцеляют от болезней и очищают человека после гадания. Также помогают проводить обряды и узнать свою судьбу.

Читайте такжеУспение Пресвятой Богородицы 2021: традиции, приметы и запреты дняВ современном мире верующие освящают орехи, яблоки, мед, виноград, хлеб, ореховые листья и ветви. Потом из этого всего делают настойки, отвары и добавляют в консервацию.

Также на Ореховый Спас принято святить новые колодцы, очищать источники, потом пить их них воду и обходить кругом - замыкать летний цикл.

Стол на Ореховый Спас - что приготовить к празднику

Хозяюшки выпекают различные хлебобулочные изделия из зерна нового урожая. Это самая важная кулинарная традиция 29 августа. В старину пекли пироги с грибами, выпекали домашний хлеб, готовили блюда с орехами. Затем угощали всех соседей, знакомых и родных.

Успенский пост к тому времени уже заканчивался, поэтому к столу смело можно было подавать рыбу и мясо, но главными продуктами всё равно оставались яблоки, мед и орехи.

Народные умельцы готовили лечебную настойку на основе перепонок орехов, заливая их самогоном.

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Автор: Кристина Кащавцева