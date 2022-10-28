В статье УНИАН вы узнаете самые неудачные женские имена

Астрологи отмечают, что обладательницы некоторых имен рискуют никогда не выйти замуж. Чаще всего именно эти имена приносят дамам неудачи, несчастье и страдания от невозможности построить личную жизнь.

Инга

Одно из главных черт характера Ингы - переборчивость. Всю жизнь она может выбирать идеального мужчину, так и не поняв, что идеальных людей не существует. В зрелом возрасте к ней может прийти это осознание, но время уже будет утеряно. Это одна из главных претенденток на одиночество в старости.

Ульяна

Это решительная женщина, которая никогда не согласится на меньшее, чем она хочет. Вокруг этих девушек много поклонников, они буквально штабелями возле нее лежат. Но ей нужен тот самый, который сможет обеспечить ей достойный уровень жизни. В поисках такого человека, она может потерять себя и стать несчастливой.

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Аида

В этих девушках присутствует мужская энергетика, отталкивающая сильную половину человечества. Мужчины часто даже боятся подойти к Аидам, не то, чтобы проявить какую-то инициативу. Поэтому она или сама все возьмет в свои руки, или останется одна.

Регина

Регины чаще всего свободны в своих проявлениях. Они с легкостью могут обсудить на первом свидании секс, и даже заняться им. Поэтому в глазах мужчин они выглядят легкодоступными. С этими девушками они могут встречаться, но не жениться.

Напомним, мужчины с этими именами считаются лучшими мужьями.

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