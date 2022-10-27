В статье УНИАН вы узнаете лучшие мужские имена.

Астрологи рассказали, что имя может свидетельствовать о характере человека. По их словам, существует пять мужских имен, обладатели которых являются достойными людьми и лучшими семьянинами.

Евгений

Эксперты отмечают, что Евгений - это ласковый и нежный мужчина, который окутает женщину невероятной любовью и заботой. Он достаточно внимательный к своей второй половинке и точно знает секрет семейного счастья. Мужчины, рожденные под этим именем, будут заботиться о своей женщине, полевая ее, будто цветок. Также они мечтают, чтобы дом был наполнен детским смехом.

Ярослав

Это чуткий и понимающий мужчина, с которым вы сможете разделить и радость, и горе. Этот мужчина всегда будет рядом с вами, чтобы ни случилось. Их абсолютно ничего не пугает. Даже если что-то и происходит, они как настоящие ангелы накроют вас своими "крыльями", чтобы вы ничего не боялись и не переживали. С ними можно создать очень крепкий союз.

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Матвей

Мужчины с именем Матвей относятся к женщинам как к богиням. Все это идет у них из детства. Интересно, что мамы этих мальчиков приучивают их заботиться о девушках, помогать, уделять внимание, находить общий язык, ухаживать. Поэтому с годами они становятся только подкованнее в этих навыках, что не может не радовать противоположный пол.

Иван

Иваны мечтают о большой и дружной семье, вот только им не сразу удается найти ту самую женщину, с которой они проведут всю свою жизнь. Поэтому у них может быть несколько браков, но это совсем не значит, что они плохие семьянины. Они готовы вкладывать как в женщину, так и в семью в целом. Если вы подарите ему ребенка, то он поднимет вас на пьедестал.

Дмитрий

Эти обольстительные мужчины знают, как привлечь внимание дамы. Они очень красиво ухаживают, делают комплименты, заигрывают. С годами они становятся более серьезными, но не теряют романтизма. С ними вам всегда будет весело и интересно, что не мало важно для гармоничных отношений. Дмитрии очень добрые люди, они готовы прийти на помощь в любую минуту.

Ранее УНИАН назвал 5 самых несчастливых мужских имен.

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