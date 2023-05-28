Они очень требовательны и ценят свободу, а потому в отношениях им бывает непросто.

Астрологи рассказали о том, что представители некоторых знаков Зодиака чаще других разводятся и страдают от неудач в браке. Им не везет в отношениях, а потому одиночество становится их судьбой. Каким знакам Зодиака предрешено жить без любви - читайте ниже.

Дева

Девы, как считают астрологи, не любят суету и очень ценят личное пространство. Им сложно впускать в свою жизнь человека, даже если они его любят. Помимо этого, представители этого знака Зодиака сильно сосредоточены на работе, а потому им редко удается уделять достаточно времени своей второй половинке.

Астрологи советуют Девам научиться правильно расставлять приоритеты. Не отталкивайте тех, кто вас любит. Если представители этого знака Зодиака находят баланс и не обделяют своих избранников вниманием, у них получается сохранять отношения.

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Стрелец

Стрельцы кажутся слишком серьезными, они могут жестко расставлять границы и не подпускать к себе людей. На самом же деле, как считают астрологи, представители этого знака Зодиака попросту бояться обжечься. Им проще смириться с участью одиночки и не рисковать.

Стрельцам, по мнению астрологов, часто не везет в браке. Они могут разводиться и уходить от своих избранников, если их что-то не устроит. Представители этого знака Зодиака резко сжигают все мосты, но потом могут сильно об этом сожалеть.

Водолей

Водолеям будто не суждено быть счастливыми в отношениях. По словам астрологов, представители этого знака Зодиака часто разочаровываются в своих избранниках. И случается это лишь потому, что Водолеи часто завышают требования.

Они привыкли мечтать и строить замки из песка. Поэтому в отношениях Водолеи часто ждут, что их будут боготворить и засыпать подарками. Однако когда они понимают, что не всегда получается воплотить сказочный сценарий в жизнь, начинают обижаться.

Напомним, ранее астрологи рассказали, что новая неделя принесет ужасные потрясения двум знакам Зодиака.

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