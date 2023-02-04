Астрологи предупредили о серьезной опасности.

В ближайшие дни, начиная с понедельника и до конца недели, сразу два знака Зодиака рискуют потерять любовь всей своей жизни. Астрологи предупреждают, что люди, рожденные под этими знаками, могут оказаться в одиночестве. Кому стоит ждать беды - читайте ниже.

Овен

По мнению астрологов, новая неделя принесет разочарования Овнам. Они могут понять, что рядом с ними находятся люди, которые не заслуживают внимания. Снимайте розовые очки, как бы это не было сложно. Вы можете потерять любовь, но не потеряете себя и спасетесь от более серьезных ошибок.

Астрологи советуют Овнам не падать духом. Вы можете легко улучшить свою жизнь и встретить свою вторую половинку. Однако для этого нужно не уповать на небеса, не проклинать судьбу, а брать все в свои руки и учиться делать выводы.

Видео дня

Водолей

С 6 по 12 февраля Водолеям стоит готовиться к одиночеству. Вас могут предать, будьте к этому готовы. Проявите свою интуицию и попытайтесь разоблачить всех, кто плетет интриги и хочет разрушить ваши отношения с любимым человеком.

Астрологи предупреждают Водолеев о том, что они могут быть слишком эмоциональными. Из-за потерь и ссор вы можете натворить немало глупостей. Постарайтесь пережить неприятности и не вдаваться в крайности.

Напомним, ранее астрологи рассказали, что два знака Зодиака окажутся на краю бедности.

Вас также могут заинтересовать новости: