Рожденным под этими знаками людям грозят неудачи, они могут потерять источники дохода.

Астрологи назвали знаки Зодиака, представители которых могут столкнуться с неприятностями в делах на этих выходных, 4 и 5 февраля.

Речь идет о двух знаках Зодиака. Рожденным под этими знаками людям грозят неудачи, они могут потерять источники дохода.

Знаки Зодиака, которые рискуют разориться – кто в списке

Поставить под серьезную угрозу свое положение на работе могут Скорпионы. Астрологи рекомендуют им не ввязываться в конфликты, это может спровоцировать нешуточные проблемы. Самой лучшей тактикой для представителей данного знака сейчас станет медленное, но уверенное продвижение к поставленным целям. Рисковать и пытаться прыгнуть выше своей головы категорически противопоказано сейчас.

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Нелегкое время наступает для Раков. Вероятны проблемы на работе и в бизнесе. В основном их будет провоцировать неуверенность в себе, мнительность и разные страхи. Именно потому астрологи рекомендуют Ракам постараться взять себя в руки, расставить приоритеты и без спешки действовать по четко определенному плану. Тогда у них появится шанс избежать сильных неприятностей.

Ранее астрологи назвали знаки Зодиака, представители которых добьются успехов в делах 4 и 5 февраля.

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