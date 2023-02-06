Астрологи советуют быть более активными, если хочется достичь какой-то цели.

В этот день астрологи советуют думать о своем здоровье, гармонии в семье, а также о материальном благополучии. Не рекомендуется брать или давать деньги в долг, а также не стоит тратить свою энергию на ссоры. Подробнее о том, что принесет 18-ый Лунный день - читайте в материале.

Овен

Больше всего пользы Овны принесут на работе. Звезды советуют не терять времени и самого утра заниматься полезными делами. В этот день хорошо проявлять инициативу и начинать новые проекты.

Телец

Не стоит навязывать окружающим свое мнение. Стоит с пониманием и уважением относиться к тому, что к советам Тельцов могут прислушиваться не всегда. Это не повод для обид.

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Близнецы

Жизнь Близнецов постепенно налаживается: решаются житейские вопросы, проблемы с деньгами или родственниками. Звезды советуют представителям данного знака Зодиака быть более активными в плане личностного развития.

Рак

Не стоит переживать - все испытания, которые дает судьба, не проходят напрасно. Раки получают какие-то уроки и идут дальше. Главное - верить в лучшее и не переживать по пустякам.

Лев

Если кто-то в этот день доверит вам тайну, не стоит о ней никому говорить. Также в этот день могут происходить обстоятельства, которые пошатнут доверие ко Львам со стороны близких людей.

Дева

Судьба щедро вознаградит за старания. Звезды советуют не зазнаваться и продолжать уверенно идти в направлении к реализации своих целей.

Весы

Даже если что-то не получается, нужно все равно стараться. Порой хочется опустить руки, но следует посмотреть назад и увидеть сколько уже пройдено, мотивация появляется.

Скорпион

Представителям этого знака Зодиака 7 февраля придется решать какие-то бумажные или финансовые вопросы. Звезды призывают быть внимательными.

Стрелец

В этот день у Стрельцов могут быть недопонимания или разногласия с членами семьи. Астрологи говорят, что всегда нужно искать компромиссы и стараться понять точку зрения другого человека.

Козерог

Вторник принесет им рутину, скучные дела, плохое настроение и кучу бытовой работы. Но не стоит расстраиваться, так как кто-то из близких захочет подбодрить.

Водолей

Не стоит тратить время впустую. Каждую свободную минуту сегодня Водолеи должны занять чем-то полезным: читать книгу, смотреть вебинары, работать, общаться с интересными людьми.

Рыбы

Звезды советуют не бросать дела на полпути, если что-то не клеится. Лучше взять паузу, отдохнуть и попробовать снова.

Напомним, в феврале 2023 у этих знаков Зодиака начнется "белая" полоса.

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