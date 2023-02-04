Астрологи рассказали о трех знаках Зодиака, у которых в этом месяце начнется "белая" полоса. Кому и в чем следует ждать везения - читайте в материале.
Телец
Тельцы - те, кто очень любит рисковать. Порой они хотят все поставить на кон, чтобы получить больше. В течение февраля им будет сопутствовать удача, именно поэтому можно смело браться за разные проекты, открывать или расширять свой бизнес, подписывать дорогостоящие сделки.
Звезды советуют прислушиваться к советам только самых близких людей, ведь они действительно переживают и хотят помочь.
Стрелец
Представителям этого знака придется нелегко - весь месяц они будут тяжело работать, стараться, тратить очень много времени, но за это придет действительно щедрое вознаграждение. Оно может быть как в материальном плане, так и в вопросе признания и известности.
Также им не стоит бояться начинать что-то новое. Главное - сделать первый шаг на этом нелегком пути.
Водолей
Водолеям в этом месяце все карты в руки. Им будет везти и в любовном плане, и в рабочем, и в финансовом. Главное - это проявлять инициативу и не опускать руки, если что-то идет не так. Звезды советуют прислушиваться ко внутреннему голосу, который никогда не обманет.
Напомним, составлен гороскоп на февраль 2023 от Ирины Звягиной.