Узнайте, кому очень повезет в ближайшее время.

Астрологи рассказали о трех знаках Зодиака, у которых в этом месяце начнется "белая" полоса. Кому и в чем следует ждать везения - читайте в материале.

Телец

Тельцы - те, кто очень любит рисковать. Порой они хотят все поставить на кон, чтобы получить больше. В течение февраля им будет сопутствовать удача, именно поэтому можно смело браться за разные проекты, открывать или расширять свой бизнес, подписывать дорогостоящие сделки.

Звезды советуют прислушиваться к советам только самых близких людей, ведь они действительно переживают и хотят помочь.

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Стрелец

Представителям этого знака придется нелегко - весь месяц они будут тяжело работать, стараться, тратить очень много времени, но за это придет действительно щедрое вознаграждение. Оно может быть как в материальном плане, так и в вопросе признания и известности.

Также им не стоит бояться начинать что-то новое. Главное - сделать первый шаг на этом нелегком пути.

Водолей

Водолеям в этом месяце все карты в руки. Им будет везти и в любовном плане, и в рабочем, и в финансовом. Главное - это проявлять инициативу и не опускать руки, если что-то идет не так. Звезды советуют прислушиваться ко внутреннему голосу, который никогда не обманет.

Напомним, составлен гороскоп на февраль 2023 от Ирины Звягиной.

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