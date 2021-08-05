Многим знакам Зодиака сегодняшний день лучше посвятить отдыху.

Астрологи составили гороскоп для всех знаков Зодиака на 5 июля 2021 года.

Об этом сообщает "1001 гороскоп".

Овен

Многие дела вам Сегодня будут удаваться, но удовольствия это вряд ли вам принесет.

Телец

Умерьте свой пыл, чтобы не раздражать других.

Близнецы

Все вкусняшки Сегодня будут ваши. Но будьте осторожнее, ведь для фигуры пользы в этом нет.

Рак

Вы сможете сокрушить любую преграду.

Лев

Между словами "хочу" и "могу" у Льва будет лежать пропасть, которую он не в силах преодолеть.

Дева

Благодаря своей фантазии вы сможете много добиться.

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Весы

5 июля - неблагоприятный для вас день. Он пройдет в конфликтах.

Скорпион

Вам может показаться, что окружающие издеваются над вами. Но не будьте с ними слишком строгими.

Стрелец

Помните, что день нужно начинать с улыбки. И тогда он пройдет в положительном ключе.

Козерог

Посвятите Сегодняшний день отдыху. Выспитесь, как никогда раньше.

Водолей

Вы войдете в режим экономии и денег, и заряда, что позволит вам набраться жизненной энергии.

Рыбы

Сегодня Рыбы будут настроены использовать самый простой путь к сердцу окружающих, то есть деньги.

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Автор: Диана Могилевич