Астрологи рассказали, что в конце года в судьбах многих знаков Зодиака происходят неожиданные события. Что 29 декабря приготовили звезды всем знакам - читайте в материале.
Овен
Не стоит опускать руки, даже если что-то идет не по плану. Важно пробовать снова и снова, пока желаемый результат не будет достигнут.
Телец
Не стоит поддаваться эмоциональным всплескам. 29 декабря - начало ретромеркурия. Нервы могут сбивать с толку и портить планы.
Близнецы
Для Близнецов этот день будет наполнен приятными встречами и радостными новостями.
Рак
Не стоит тратить свою энергию на пустяковые конфликты. Лучше приберечь силы для положительных эмоций и празднования.
Лев
Звезды советуют посвятить весь день работе и не отвлекаться на ненужные дела.
Дева
Нужно отложить в сторону все конфликты, обиды и разочарования, направив все силы на то, чтобы доделать до Нового года все задачи.
Весы
Будет соблазн потратить деньги на что-то ненужное, но звезды советуют рассудительно относиться к финансам в такое непростое время.
Скорпион
Звезды говорят, что в этот день Скорпионов ждут положительные новости. Важно искать позитив во всем, а Скорпионы это умеют лучше всего.
Стрелец
В этот день кто-то захочет сделать им романтический сюрприз. Не стоит скрывать свои эмоции.
Козерог
День пройдет в спешке и постоянном переживании по поводу того, что Козероги что-то не успевают сделать. Главное - не упустить из виду ничего важного.
Водолей
Следует прислушиваться к советам окружающих. Объективная критика всегда способствует улучшению критикуемого объекта.
Рыбы
Звезды говорят, что Рыбы проведут этот день спокойно и расслабленно - не будет проблем, спешки и суматохи, только предновогодняя суета.
Напомним, ретроградный Меркурий 29 декабря испортит жизнь этим знакам Зодиака.