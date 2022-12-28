Узнайте, что для вас в этот день напророчили звезды.

Астрологи рассказали, что в конце года в судьбах многих знаков Зодиака происходят неожиданные события. Что 29 декабря приготовили звезды всем знакам - читайте в материале.

Овен

Не стоит опускать руки, даже если что-то идет не по плану. Важно пробовать снова и снова, пока желаемый результат не будет достигнут.

Телец

Не стоит поддаваться эмоциональным всплескам. 29 декабря - начало ретромеркурия. Нервы могут сбивать с толку и портить планы.

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Близнецы

Для Близнецов этот день будет наполнен приятными встречами и радостными новостями.

Рак

Не стоит тратить свою энергию на пустяковые конфликты. Лучше приберечь силы для положительных эмоций и празднования.

Лев

Звезды советуют посвятить весь день работе и не отвлекаться на ненужные дела.

Дева

Нужно отложить в сторону все конфликты, обиды и разочарования, направив все силы на то, чтобы доделать до Нового года все задачи.

Весы

Будет соблазн потратить деньги на что-то ненужное, но звезды советуют рассудительно относиться к финансам в такое непростое время.

Скорпион

Звезды говорят, что в этот день Скорпионов ждут положительные новости. Важно искать позитив во всем, а Скорпионы это умеют лучше всего.

Стрелец

В этот день кто-то захочет сделать им романтический сюрприз. Не стоит скрывать свои эмоции.

Козерог

День пройдет в спешке и постоянном переживании по поводу того, что Козероги что-то не успевают сделать. Главное - не упустить из виду ничего важного.

Водолей

Следует прислушиваться к советам окружающих. Объективная критика всегда способствует улучшению критикуемого объекта.

Рыбы

Звезды говорят, что Рыбы проведут этот день спокойно и расслабленно - не будет проблем, спешки и суматохи, только предновогодняя суета.

Напомним, ретроградный Меркурий 29 декабря испортит жизнь этим знакам Зодиака.

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