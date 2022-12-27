Узнайте, что судьба уготовила вам в следующем году.

Астролог Наталья Власенко составила гороскоп на 2023 год для всех знаков Зодиака. Кому-то повезет больше других. Например, возрастет популярность Львов, а Весы могут встретить вторую половинку.

Овен

В 2023 году Овны будут расширять свое профессиональное влияние, может быть переориентация в карьере, масштабирование деятельности, которую начали в 2020-2022 годах. Новый год для Овнов будет насыщен, могут быть изменения в кругу друзей, сужение круга. Нервное напряжение, много страхов, которые мешают проявить себя, но уже во втором полугодии у вас появится больше возможностей, главное не пренебрегайте подарками судьбы.

Телец

В следующем году вы можете открыть в себе новые таланты, но многие их не покажут из-за неуверенности. Также есть возможность уехать куда-то далеко от дома. В работе вас ждут важные изменения: новое место, командировка, повышение.

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Близнецы

Вас ждет новое обучение, повышение заработка, новые цели и планы. Следите за своими амбициями, ваш профессиональный уровень будет расти. Также новые друзья могут особым путем повлиять на вашу жизнь.

Рак

Вам придется немного тяжело местами, вас будто проверяют на прочность, могут быть неожиданные удары от второй половинки. Ваши доходы будут расти, однако в некоторых Раков они упадут в разы, может не хватать поддержки друзей.

Лев

Популярность Львов растет, однако важно уделить внимание своим отношениям, возможно вашей второй половинке будет не хватать внимания или между вами пробежит холодок. Однако в карьере вас ждет успех - повышение, новые планы в работе, ваш авторитет растет.

Дева

Вы можете получить в руки большую сумму денег, весь год возле вас крутятся хорошие доходы, однако они от вас не зависят, возможно у вашего партнера будет повышение зарплаты. Также вам надо обязательно следить за своим здоровьем, потому что уже с начала года вы можете быть посетителем больниц.

Весы

У вас расширяется сектор отношений - новые партнеры, бизнес, переоценка отношений. Есть шанс встретить вторую половинку, если вы одиноки. Надо серьезнее относиться к отношениям, детям и новым людям в вашей жизни. Вы можете стать более заметными, если будете среди людей.

Скорпион

Важной для вас в 2023 году является тема здоровья, могут быть нервные срывы, внезапные болезни. Также в своем доме вы можете чувствовать одиночество или вас не будет устраивать положение дел в семье. Вы можете делать ремонты, переезжать или работать на дому. Смена работы может быть в первом полугодии.

Стрелец

Желание романтики, отношений и даже рождение детишек может быть в этом году. Однако эти отношения будут менять вас, как личность, возможно даже полностью изменят дружеский круг и привычное общение. Может быть покупка машины.

Козерог

В этом году придется много экономить, возможно кто-то из Козерогов задумается над сменой жилья, переориентацией своих доходов. Стоит сделать финансовую подушку. Все, чего вы так долго хотели может идти к вам, однако еще немного испытаний на прочность будет.

Водолей

Труднее всего будет именно Водолеям, ведь в этом году у вас все может идти наперекосяк, все планы будут изменены обстоятельствами. Вы в этом году как бы пройдете перерождение, однако не значительное, основное будет в 2024 году. Сейчас все, что вы делаете надо превратить в какую-то организованную систему. Год будет заставлять брать ответственность и все маленькие неточности будут вылезать боком. Может быть покупка машины, переезд. Все зависит от ваших усилий.

Рыбы

Тема денег в этом году очень актуальна, возможны проблемы в материальной сфере из-за значительных затрат. Также вы можете чувствовать одиночество, будто не хватает кого-то. Также тема здоровья дя вас актуальна, могут быть затяжные болезни. Встретить вторую половинку можно ближе к концу года.

Напомним, астролог Влад Росс назвал месяц в 2023 году, когда будут сплошные катастрофы.

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