По словам астролога, май 2023-го будет очень сложным.

Астролог Влад Росс рассказал, что в 2023 году будет один очень опасный месяц, который сулит всему миру катастрофы, в том числе и России.

В интервью "Главреду" он отметил, что 18 мая Юпитер вместе с Марсом создадут квадрат к Плутону. За десять дней до этого и после будет очень сложная ситуация.

"Оппозиция двух агрессивных планет – Плутона и Марса - дает выход напряжения и приносит трагические события, а в сочетании с Юпитером масштаб этих событий может быть гораздо большим. В мае очень вероятны техногенные катастрофы, особенно в России", - рассказал Росс.

Видео дня

Будет ли наступление на Киев - прогноз Влада Росса

По словам астролога, диктатор Владимир Путин захочет напасть на столицу, однако сделать ему это будет крайне сложно из-за теплой погоды.

"Погода играет на нашей стороне, потому что это сплошное болото. Чтобы пересечь болото танками, техникой, какими-то бронированными машинами для этого надо, чтобы все замерзло, а в Киеве сейчас около нуля. Трудно в такую погоду напасть на Киев. Нужно жестких морозов ждать", - сказал эксперт.

Вас также могут заинтересовать новости: