Гороскоп карт Таро подскажет, как каждому знаку Зодиака стоит провести этот месяц, и какие неприятности их могут ожидать.

В картах Таро люди издавна высматривали свое будущее и искали подсказки о том, как следует поступить. Гороскоп на месяц по картам Таро подскажет вам, как пройдет последний месяц зимы для каждого знака Зодиака, и какие проблемы вас могут ожидать в феврале.

Овен

Карта месяца: Солнце

Карта Солнце сулит Овнам необыкновенную удачу и счастье в феврале. Это очень позитивная и счастливая карта, которая говорит об успехе во всех делах, хороших перспективах человека и о начале светлой полосы. Планы Овнов точно совершатся, хотя, возможно, и не так скоро.

Видео дня

Телец

Карта месяца: Четверка жезлов

Февраль будет для Тельцов довольно успешным и счастливым. Они обретут жизненную гармонию и уверенность в себе. Возможно какое-то веселое событие, например, праздник или неожиданная приятная встреча с близкими. Также карта может означать возвращение домой, воссоединение с родными. Если же Тельцов ожидают какие-то дела, то они будут легкими и приятными для души.

Близнецы

Карта месяца: Шестерка пентаклей

Карта обещает Близнецам в феврале решение какой-то давней проблемы, везение в сложном деле, заслуженный успех или просто подарок судьбы.

Также эта карта говорит о сочувствии, великодушии и покровительстве, которые кто-то из знакомых проявит к вам в феврале. Карта советует вам отдать долги в феврале (в том числе моральные) и не отвергать помощь.

Рак

Карта месяца: Пятерка кубков

Февраль будет для Раков эмоционально сложным месяцем. Возможны неожиданные препятствия в делах, упущенные возможности и скорбь о потерях - не финансовых или реальных, а эмоциональных. Эту душевную боль нужно не отгонять, а осмыслить и обдумать.

Также в феврале Раки часто могут чувствовать необоснованный страх или тревогу, для которых не будет реальных причин.

Лев

Карта месяца: Рыцарь жезлов

Карта, выпавшая Львам, может иметь значение переезда, разлуку с родными, расставание со второй половинкой или "бегство" от реальных проблем в мир фантазий. Возможны и позитивные события, например, рабочая командировка или туристическая поездка. Одно известно точно - жизнь в феврале точно не будет скучной и размеренной.

Также карта обещает прилив сил и готовность свернуть горы. Однако энергия закончится довольно быстро, поэтому важные дела лучше сделать в начале февраля.

Дева

Карта месяца: Туз жезлов

Карта обещает Девам инициативность, прилив энергии, стремление к саморазвитию в феврале. У вас появится много новых желаний и целей, а также энергия для их воплощения. Успех невозможен без риска, поэтому не стоит бояться попробовать что-то новое.

Весы

Карта месяца: Восьмерка пентаклей

Карта обещает медленный, но гарантированый успех в делах в феврале. Весы достигнут своих целей, но нужно хорошо потрудиться и быть внимательными. Карта советует погрузиться в работу, быть терпеливее и трудолюбивее. Месяц удачен для любого обучения и саморазвития, которые помогут достигнуть профессионализма.

Скорпион

Карта месяца: Шут

Карта указывает на серьезные изменения в жизни Скорпионов, которые принесут в вашу жизнь в феврале хаос и смятение. Опасности в этом нет, но ваша жизнь не будет прежней. В жизни Скорпионов начнется новая глава, вы ступите на неизведанную дорогу и сами выберете, куда идти.

Стрелец

Карта месяца: Перевернутая двойка кубков

Карта указывает на успехи в делах и в любви в феврале, но реализовать их будет трудно. Счастье достижимо, но ради него придется потрудиться и решить конфликты. В феврале вы будете сфокусированы на семье и романтических отношениях. Личному счастью могут помешать разногласия или различия в характере с близким человеком, которые вам нужно преодолеть.

Козерог

Карта месяца: Колесо Фортуны

Карта Колесо Фортуны принесет Козерогам большие перемены в жизни, причем положительные. В феврале вы утратите контроль над некоторыми своими делами и будете чувствовать себя беспомощными. Но ваши планы завершатся удачно даже без вашего вмешательства.

Водолей

Карта месяца: Умеренность

Эта карта предвещает для Водолеев в феврале гармонию, спокойствие, расслабление. Постепенно вы возьмете под свой контроль события, которые раньше не зависели от вас. Это принесет Водолеям удовлетворение и уверенность в завтрашнем дне. Успех на работе и в делах обязательно наступит, хоть и медленно и маленькими шагами. В целом, в феврале для вас будет актуальна пословица "вода камень точит".

Рыбы

Карта месяца: Перевернутая дама мечей

Эта карта предупреждает Рыб, что в феврале они будут пытаться лично все контролировать и влезать в чужие дела, поучать близких. Излишний контроль может закончится бедой, когда все планы, наоборот, сложатся не так, как вы хотели. Ещё одно значение карты - неоправданные усилия и пустой труд. Вы рискуете потратить много сил на вещи, которые на самом деле вам не нужны.

Вас также могут заинтересовать новости: