Горсокоп карт таро на январь подскажет, каким будет первый месяц года для каждого знака Зодиака.

В картах Таро люди издавна высматривали свое будущее и искали подсказки о том, как следует поступить. Гороскоп карт Таро на январь 2023 года подскажет, как для вас пройдет первый месяц нового года и какие испытания он для вас подготовит.

Ранее мы составляли лунный календарь стрижек на январь 2023, который подсказывал удачные и неподходящие дни для стрижки.

Овен

Карта месяца: Смерть

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Не пугайтесь названия этой карты - на самом деле она лишь говорит о начале новой жизни и кардинальных переменах. Январь принесет вам новые испытания и новые знакомства. Некоторые изменения вы будете переживать тяжело, но они должны были произойти.

Телец

Карта месяца: Девятка жезлов

Эта карта сулит вам столкновение с врагами и завистниками. В отношениях с близкими возможно наступление напряженного периода с конфликтами и подозрениями. Ваша обидчивость и упрямство часто будут вам мешать. Тем не менее, месяц закончится благополучно и кризис будет разрешен.

Близнецы

Карта месяца: Восьмерка жезлов

Для Близнецов январь пройдет удачно. Ваши проблемы и трудности в этом месяце решатся, при чем очень резко и неожиданно. Новые дела дадутся легко и без проблем, вашим планам ничто не помешает. Карта может указывать на любовь, но не романтическую, а к родным или к своему хобби.

Рак

Карта месяца: Перевернутый туз мечей

В январе вы решите какую-то давнюю проблему или выиграете в каком-то споре. Но эта победа не принесет вам удовольствия. Существует риск потерять ещё больше, чем вы приобрели. В январе вы часто будете грубы или даже деспотичны с близкими, что ухудшит отношения. Карта призывает вас успокоиться и быть мягче.

Лев

Карта месяца: Маг

Это очень положительная карта, которая обещает Львам успех в текущих делах и обилие энергии. В январе вы будете хорошо понимать других людей и умело руководить всеми своими делами. В отношениях со второй половинкой вы достигнете полного взаимопонимания и гармонии.

Дева

Карта месяца: Паж кубков

Карта сулит вам творческий прорыв, влюбчивость, хорошие новости. Это очень романтичная карта, которая означает, что ваша любовь ко второй половинке - истинная и чистая. В больших и важных задачах карта обещает успех. Важную роль в вашей жизни в январе сыграет младший родственник или ребенок.

Весы

Карта месяца: Пятерка кубков

Карта имеет как негативное значение - отчаяние, скорбь, утрату, так и положительное - надежду. Эта карта говорит, что в январе вы часто будете грустить и горевать. В вашей жизни будет и что-то хорошее, но вы этого не замечаете. Лучше сконцентрироваться на хорошем, и тогда вам откроется позитив. Также карта советует вам решать проблемы, а не сбегать от них.

Скорпион

Карта месяца: Правосудие

Карта предвещает удачу в делах и успешное разрешение трудностей, но только в том случае, если вы будете действовать честно и законно. Любая ваша ложь в январе быстро раскроется и будет использована против вас. Также карта предвещает, что вас ожидает какая-то правовая деятельность, например, штраф или возмещение какого-то убытка. В любовной сфере все сложится удачно только при условии взаимного уважения.

Стрелец

Карта месяца: Перевернутый паж жезлов

Январь будет для вас довольно трудным: возможна апатия, потеря интереса к жизни и к своим хобби, столкновение с соперниками или завистниками. Эта карта предупреждает, что в вашей жизни появится жестокий и лживый человек, с которым лучше не иметь никаких дел. Карта советует вам не вестись на лесть неприятных вам людей.

Козерог

Карта месяца: Туз жезлов

В январе Козероги будут очень творческими и изобретательными, а также решительными и инициативными. Вы не постесняетесь взять то, что принадлежит вам. Ваши дела и проблемы разрешатся так, как вы этого заслуживаете. Месяц будет крайне удачным для бизнеса и финансовых вложений.

Водолей

Карта месяца: Перевернутая семерка мечей

Январь будет для вас более удачным, чем декабрь. Жизненная ситуация во многом улучшится. Но вашему счастью может помешать излишняя самоуверенность и высокомерие. Водолеям не стоит игнорировать советы и предупреждения, а также нужно прислушиваться к критике близких людей - они искренне хотят вам помочь. Возможно вам придется столкнуться с ошибками и грехами прошлого.

Рыбы

Карта месяца: Перевернутая двойка пентаклей

Карта предупреждает вас о надвигающемуся кризисе или конфликте, упущенных возможностях. Вы часто будете чувствовать, что мир несправедлив к вам, и что недостойные по вашему мнению люди живут лучше вас. Слабая воля и нерешительность ухудшат ваше положение. Вам нужно обрести четкую позицию и научиться её отстаиваться, уметь защищать себя.

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