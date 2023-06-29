Месяц будет интересным, обещает астрологический прогноз.

Тихим и спокойным будет июль 2023 у Водолеев, говорят звезды. Появится время пересмотреть приоритеты и решить, куда дальше держать путь. Пока будете думать, не поддавайтесь эмоциям, не берите сверхурочную работу и экономьте - советует гороскоп Водолея.

Гороскоп карьеры на июль 2023

Неоднозначная ситуация в июле 2023 может получится у Водолеев на работе. С одной стороны, вами будут довольны - ведь вы очень старательны. С другой - постараются взвалить на ваши плечи все, что только можно. Чтобы избежать этого придерживайтесь "золотой" середины: выполняйте свою работу, но сверхурочную не берите.

Также звезды советуют вам быть в этом месяце осторожнее с деньгами. Вполне вероятно, что придется немного экономить - не будет обещанных денежных поступлений. Крупные расходы отложите на более удачное время и подумайте о дополнительном источнике дохода.

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Гороскоп любви на июль 2023

У Водолеев в июле 2023 может появиться соблазн завести новый роман. Причем, не только у холостых, но и семейных представителей знака Зодиака. Звезды предупреждают - не делайте этого. Человек, с которым вы собираетесь закрутить интрижку, может оказаться не самым достойным. Постарайтесь унять эмоции и хладнокровно, как вы это умеете, посмотреть на ситуацию - она вам не понравится. Лучше достаньте новую книгу и почитайте.

Гороскоп здоровья на июль 2023

Больше воздуха, солнца, воды - так и проведите июль 2023, советует гороскоп для Водолеев. Уделите внимание рациону: экспериментировать сейчас не нужно, отдайте предпочтение простым, но натуральным продуктам. Также в этом месяце есть риск аллергии - держите под рукой препараты, чтобы вовремя отреагировать на нее.

Ранее мы публиковали общий гороскоп на июль 2023 по знакам Зодиака.

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