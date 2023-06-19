Астрологический прогноз на июль подскажет, каких перемен ждать в этом месяце, а что нужно менять самим.

В июле 2023 нас ждут перемены к лучшему, говорят астрологи. Вселенная обещает свою поддержку тому, кто сам решится на изменения в жизни: стоит только начать двигаться с "мертвой точки", как появятся и союзники, и финансовая "подушка". Но торопиться не стоит - все хорошенько планируйте и делайте первые шаги. Больше времени уделите семье и близким, старые конфликты - уладьте, а обиды - отпустите, этот багаж вам не нужен. Также в середине лета наступает благоприятное время, чтобы позаботиться о здоровье. Подробнее о том, каким будет этот период - расскажет гороскоп по знакам зодиака на июль 2023.

Гороскоп для Овна на июль 2023

В июле 2023 у Овнов будет много работы и семейных хлопот, но в целом - это удачное время, чтобы идти вперед и достигать намеченных целей. При чем достигнете вы ровно столько, сколько захотите сами, а дипломатия и умение найти компромисс помогут выбраться из трудного положения, обещает гороскоп на июль для Овна. Не забывайте об отдыхе - позвольте себе отпуск с близкими, он пойдет на пользу всем.

Гороскоп для Тельца на июль 2023

В середине лета звезды советуют Тельцам подумать о своем благосостоянии. Это хорошее время, чтобы начать двигаться к своим целям, но действовать надо быстро и быть более настойчивыми. Уделите больше времени семье и любимым - именно их поддержка поможет вам решить любые проблемы и пройти все испытания.

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Гороскоп для Близнецов на июль 2023

Близнецам в июле 2023 можно будет расслабиться - именно состояние релакса поможет вам посмотреть на многие ситуации под другим углом, а, значит, и принять правильные решения. Но вот планировать какие-то важные дела все же не стоит - будет тяжело вернуться в тонус, а также много усилий уйдет на решение бытовых вопросов. Лучше уделить больше времени отдыху и позаботиться о близких, которым вполне вероятно понадобится ваша помощь и поддержка, советует гороскоп на июль для Близнецов.

Гороскоп для Рака на июль 2023

В июле 2023 у Раков будет много работы и мало времени для отдыха. Но пусть это вас не расстраивает - сейчас момент спуститься с небес на землю и начать решительно действовать, чтобы добиться желаемого. Вполне возможно, что вы даже почувствуете кураж от происходящего и, будучи на волне, найдете дополнительный источник дохода, обещает гороскоп на июль для Рака. Во второй половине месяца холостых представителей знака ожидают перемены в личной жизни - вероятно, у вас завяжутся новые романтические отношения.

Гороскоп для Льва на июль 2023

Размеренный месяц обещает гороскоп на июль для Льва. Но плыть по течению все же не стоит - помните о своих целях и, пусть неторопливо, но идите к ним. Возможно, что на этом пути вы столкнетесь с проблемами, но их причиной будете вы сами. Во втором месяце лета пользуйтесь любым случаем, чтобы проводить как можно больше времени с семьей, близкими или любимым человеком. Июль также отлично подходит, чтобы заняться своим здоровьем, физической формой и душевным равновесием.

Гороскоп для Девы на июль 2023

Июль 2023 у дев будет вероятно самым ленивым месяцем года. Возможно даже, что вы впадете в апатию - настолько сильную, что и до депрессии недалеко. Звезды советуют взять в себя в руки - на самом деле середина лета очень благоприятна и обещает много интересных и удивительных событий. Займитесь любимым делом, отдыхайте в кругу близких людей, а если нужно - меняйте обстановку, и оптимизм непременно вернется к вам.

Гороскоп для Весов на июль 2023

Для Весов июль 2023 обещает быть спокойным - появится возможность переосмыслить события и расставить приоритеты. Месяц будет очень романтичным для холостых представителей знака с круговоротом приключений и большой вероятностью, что краткосрочный роман перерастет в серьезные отношения. Звезды также предупреждают, что в июле вам следует научиться бороться с искушениями, чтобы не попасть в авантюру.

Гороскоп для Скорпиона на июль 2023

Июль 2023 для Скорпионов будет очень удачным месяцем - при чем удача будет ходить за вами по пятам. Вы сможете разрешить все давние вопросы и проблемы и значительно улучшить свое карьерное положение благодаря новым и полезным знакомствам. Вот только перерабатывать не стоит, предупреждают звезды. Научитесь отделять работу от семьи и позволяйте себе отдыхать. Время в кругу близких поможет вам получить новый заряд энергии, чтобы двигаться дальше.

Гороскоп для Стрельца на июль 2023

Стрельцы с головой окунутся в работу и смогут достичь немалых успехов в ней и даже стать лидерами. Главное - заручиться поддержкой союзников, а уж звезды станут в нужном положении, говорит гороскоп на июль для Стрельца. Но вот в отношении с близкими и семьей у вас может как раз не очень складываться - то времени на общения не будет, то желания. Постарайтесь изменить эту ситуацию, чтобы избежать конфликтов.

Гороскоп для Козерога на июль 2023

Козерогам звезды обещают активный и богатый на общение месяц. Скучать не придется: возможно, что события будут развиваться и чересчур стремительно для вас, но откладывать запланированное на потом не стоит. Также июль подарит много новых знакомств и поездок, а у холостых Козерогов будет шанс встретить свою судьбу. Постарайтесь в этот период избегать стрессов и токсичных людей, а вот с родными и близкими наоборот - налаживайте отношения и проводите больше времени.

Гороскоп для Водолея на июль 2023

У Водолеев июль 2023 будет размеренным. Вы сможете отдохнуть, восстановить силы, а еще - пересмотреть свои приоритеты в жизни. Гороскоп советует обратить особое внимание на финансовое состояние дел - возможно, стоит начать экономить, чтобы не оказаться на "ноле". Эмоции в этот период лучше держать под контролем, чтобы не поссориться с близкими. Возможны и другие провокации со стороны - например, критика в ваш адрес, но на них не стоит реагировать, лучше потратьте эту энергию на достижение целей. В важных вопросах слушайте не посторонних, а свою интуицию и сердце.

Гороскоп для Рыб на июль 2023

У Рыб июль 2023 будет знаковым месяцем. Вам удастся осуществить то, к чему вы долго шли, хотя поначалу может казаться, что все - из рук вон плохо. Месяц обещает положительные перемены во всех сферах - вам даже не придется прилагать особых усилий для этого. Улучшатся дела на работе, а восстановить силы поможет отпуск. Если старшие родственники в это время будут давать вам советы - не пренебрегайте ими.

Ранее мы публиковали лунный календарь на июнь 2023 с благоприятными и неблагоприятными датами.

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