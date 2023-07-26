Предстоит многое сделать, предупреждает гороскоп Водолея в последнем месяце лета.

Август 2023 обещает Водолеям стрессы и напряжение - то и дело придется решать семейные и финансовые вопросы. При чем порой не только свои, но и чужие. Пережить это время можно лишь в одном случае - сохранять равновесие. Не принимайте ничего близко к сердцу и представьте, что вы - стойкий оловянный солдатик. В конце месяца вас ждет бонус - вы получите ответы на вопросы, которые вас давно тревожат, обещает гороскоп на месяц.

Гороскоп карьеры на август 2023

Первое, с чем Водолеям следует быть осторожными в августе 2023 - это денежные вложения. Прежде, чем это сделать, продумайте все до мелочей и расспросите о вопросе всех знающих людей. Их советы - на вес золота.

Тем, кто пока не решился открыть собственное дело, звезды советуют в августе более ответственно относиться к своим обязанностям. Сейчас - это ваш единственный путь к успеху.

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Гороскоп любви на август 2023

Семейным Водолеям звезды советуют в августе 2023 быть более внимательными к своим близким. Возможно, вы и не заметили, как с головой ушли в работу, совсем забыв о своих домочадцах. Не помешает найти записную книжку и посмотреть, у кого из близких намечается день рождение или годовщина свадьбы и преподнести небольшой сюрприз.

Холостым Водолеям в последнем месяце лета нужно держать ухо остро. Есть риск, что вы можете закрутить роман с корыстным и беспринципным человеком. Поэтому присматривайтесь к окружающим, а обнаружив такого где-то рядом - бегите, не оглядываясь.

Гороскоп здоровья на август 2023

Август будет беспощадным к Водолеям, которые до этого халатно относились к своему здоровью. Вас ждет немало проблем - и денег на их решение тоже уйдет немало. Но есть шанс опередить события и уже сейчас позаботиться о себе. Откажитесь от вредных привычек, запишитесь в спортзал или хотя бы возьмите за правило делать ежедневные прогулки. Народные целители и маги вам не друзья - есть риск навредить себе очень сильно.

И да - меньше раздражительности и обидчивости, не создавайте ненужного стресса себе и окружающим.

Ранее мы публиковали лунный календарь на август 2023 с благоприятными и неблагоприятными днями месяца.

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