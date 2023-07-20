Фазы Луны, два полнолуния и два суперлуния - смотрите подробный лунный календарь на август 2023.

Август 2023 примечателен тем, что он начнется и закончится полнолуниями - в первый и последний день месяца. Они совпадут с суперлуниями - моментом, кода Луна максимально близко подходит к Земле. Сориентироваться, как будут меняться фазы спутника Земли и когда будут удачные и плохие дни поможет лунный календарь на август 2023.

Фазы Луны в августе 2023

В зависимости от фаз Луны можно определить, насколько благоприятным будет тот или иной период для разного рода деятельности. Максимально осторожными следует быть в дни полнолуния и новолуния. На убывающую Луну можно избавляться от негатива в жизни. Начиная со второй половины месяца - планировать и начинать новые дела и проекты.

Как меняются фазы Луны в августе 2023:

Видео дня

Полнолуние (суперлуние) - 1 августа в 21:31 по киевскому времени.

- 1 августа в 21:31 по киевскому времени. Луна убывает - с 2 по 15 августа.

- с 2 по 15 августа. Новолуние - 16 августа в 12:38 по киевскому времени.

- 16 августа в 12:38 по киевскому времени. Луна растет - с 17 августа по 30 августа.

- с 17 августа по 30 августа. Полнолуние (суперлуние) - 31 августа в 04:35 по киевскому времени.

Солнечного и лунного затмений в августе не будет.

Лунный календарь на август 2023 - благоприятные и неблагоприятные дни месяца

Благоприятные дни в августе: 6, 11, 21, 26 число.

Неблагоприятные дни в августе: 1, 8, 16, 24, 31 число.

Все остальные дни - нейтральные.

Благоприятные дни в августе 2023 - лунный календарь по сферам

Среди всех дней этого месяца есть наиболее подходящие для определенных сфер жизни.

Для свадьбы и венчания в августе благоприятные дни: 7, 9, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 30.

Отправляйтесь в поездки: 9, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 30.

Смена работы: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28.

Для лечения зубов: 7, 9, 17, 18, 19, 26, 27, 28.

Для зачатия: 3, 4, 5, 7, 9, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 30.

Для новых начинаний: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30.

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