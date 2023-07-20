Август 2023 примечателен тем, что он начнется и закончится полнолуниями - в первый и последний день месяца. Они совпадут с суперлуниями - моментом, кода Луна максимально близко подходит к Земле. Сориентироваться, как будут меняться фазы спутника Земли и когда будут удачные и плохие дни поможет лунный календарь на август 2023.
- Фазы Луны в августе 2023
- Лунный календарь на август 2023 - благоприятные и неблагоприятные дни месяца
- Благоприятные дни в августе 2023 - лунный календарь по сферам
Фазы Луны в августе 2023
В зависимости от фаз Луны можно определить, насколько благоприятным будет тот или иной период для разного рода деятельности. Максимально осторожными следует быть в дни полнолуния и новолуния. На убывающую Луну можно избавляться от негатива в жизни. Начиная со второй половины месяца - планировать и начинать новые дела и проекты.
Как меняются фазы Луны в августе 2023:
- Полнолуние (суперлуние) - 1 августа в 21:31 по киевскому времени.
- Луна убывает - с 2 по 15 августа.
- Новолуние - 16 августа в 12:38 по киевскому времени.
- Луна растет - с 17 августа по 30 августа.
- Полнолуние(суперлуние) - 31 августа в 04:35 по киевскому времени.
Солнечного и лунного затмений в августе не будет.
Лунный календарь на август 2023 - благоприятные и неблагоприятные дни месяца
Благоприятные дни в августе: 6, 11, 21, 26 число.
Неблагоприятные дни в августе: 1, 8, 16, 24, 31 число.
Все остальные дни - нейтральные.
Благоприятные дни в августе 2023 - лунный календарь по сферам
Среди всех дней этого месяца есть наиболее подходящие для определенных сфер жизни.
Для свадьбы и венчания в августе благоприятные дни: 7, 9, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 30.
Отправляйтесь в поездки: 9, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 30.
Смена работы: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28.
Для лечения зубов: 7, 9, 17, 18, 19, 26, 27, 28.
Для зачатия: 3, 4, 5, 7, 9, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 30.
Для новых начинаний: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30.