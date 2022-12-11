Как повернуть себе во благо предстоящие события - читайте гороскоп для Весы в материале УНИАН.

Слушайтесь разума, когда это нужно, а в остальном - доверяйте сердцу, советует гороскоп Весам в декабре. Только так вы уравновесите свои желания и возможности.

Гороскоп карьеры на декабрь 2022

Декабрь у Весов будет насыщенным. На работе у вас развернется настоящее поле брани. Возможно, что воевать придется не только с конкурентами, но и коллегами. Астрологи советуют приложить максимум усилий и выйти победителем из этой битвы. Сделать это вам поможет козырь "из рукава".

Вторая половина месяца обещает быть богатой на различные подарки и бонусы. Но с ними нужно быть начеку, чтобы не пришлось расплачиваться за эти царские дары.

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Гороскоп любви на декабрь 2022

Холостым Весам в декабре судьба готовит много новых знакомств и предложений. Свою судьбу вы сможете встретить в поездке или путешествии, которых у вас в этом месяце будет много. Астрологи советуют быть открытыми для всего нового - так вы показываете Вселенной, что хотите перемен.

А вот семейным Весам в декабре придется непросто: близкие люди будут нуждаться в вашей помощи, и это доставит вам массу беспокойств. Как бы там ни было, вам нужно будет протянуть руку помощи.

Гороскоп здоровья на декабрь 2022

В последний месяц года Весам следует пересмотреть свой рацион и режим питания, советуют астрологи. Прекращайте переедать и перегружать желудок - это чревато плохими последствиями. Сядьте на диету, а если для вас это уж слишком, то хотя бы начните дробно питаться: ешьте небольшими порциями, но часто. Добавьте в рацион больше овощей и фруктов - они придадут вам энергию и силы в последний месяц года.

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