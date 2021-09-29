Девиз месяца: "Учитесь расставлять приоритеты".

В октябре Тельцы должны успокоиться и взять себя в руки, чтобы завершить старые дела. У вас есть месяц, чтобы действовать планомерно и размеренно. Учитесь быть гибкими и лавировать между жизненными обстоятельствами.

Ранее мы рассказывали, кто они - самые жадные знаки Зодиака.

Гороскоп карьеры на октябрь 2021

Астрологи утверждают, что в этом месяце вы сможете закрыть проблемы, которые давно вас волновали. Для этого нужно уделить особое внимание документам и долгосрочным сделкам.

В первой неделе октября Тельцы будут нервозными - взаимоотношения с коллегами обретут напряженный характер. Венера будет покровительствовать вам, поэтому, скорее всего, придется быть очень сосредоточенными и исправлять чужие ошибки.

Во второй декаде месяца вас посетит вдохновение и полет творческой мысли. Постарайтесь обратить внимание на свои рабочие задачи и нюансы - вовлеченность в работу сделает вас бесценным кадром для начальства.

Особенно благоприятным октябрь будет для Тельцов, которые занимают управленческие должности. Умение хранить секреты особенно понадобится вам с 22 октября. В целом, финансовая ситуация месяца будет стабильной.

Гороскоп любви на октябрь 2021

Скорее всего, у многих Тельцов в октябре на первый план выйдет работа. Но одинокие представители знака должны быть наготове - Скорпионы, Рыбы и Раки будут проявлять к вам особенное внимание. До 10 октября есть реальная возможность улучшить ситуацию в личной жизни.

Читайте такжеЛучшие во всем мире: мужчины каких знаков Зодиака самые незабываемыеТем, кто уже состоит в отношениях, звезды дарят шанс раскрыть свою индивидуальность и страстную натуру. Взаимоотношения выйдут на новый уровень, вполне вероятно, что вы заключите брак, родите ребенка или переедете.

Тельцы, которые уже стали семейными, попадут под фееричный дух октября. Некоторым из вас захочется новизны и вас посетить мысль о том, чтобы привлечь в отношения третье лицо - в дружеском или романтическом смысле. Астрологи не рекомендуют так делать, иначе рискуете поссориться со своей половинкой.

Гороскоп здоровья на октябрь 2021

К сожалению, в октябре уровень вашей усталости достигнет максимума, из-за чего вы будете чувствовать себя уставшим. Подумайте о том, чтобы отказаться от вредных привычек, начать заниматься спортом и расписать себе диету.

С 1 по 10 октября не игнорируйте потребности своего организма. Хочется отдохнуть - отдохните, хочется работать - работайте. С 12 по 22 число чаще проводите влажную уборку дома, избавляйтесь от старых и грязных вещей.

Постарайтесь уменьшить нагрузку на позвоночник, не поднимайте тяжести и постарайтесь не перетруждаться. Если вас беспокоит какая-то проблема - обращайтесь к врачу и не занимайтесь самолечением. 30 октября - удачный день, чтобы посетить массажиста или остеопата.

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Автор: Кристина Кащавцева