Четыре знака Зодиака не будут тратить деньги даже на свою любимую девушку.

Астрологи говорят, что четыре знака Зодиака среди мужчин очень жадные. Они складывают копеечку к копеечке и их приводит в бешенство одна мысль о том, что эти деньги нужно на что-то потратить.

Tелец

У Тельца всегда на первом месте будут деньги. Они без них как без рук. Да, изначально они проявят свою щедрость, но со временем вы можете забыть, что такое подарки. Этот знак Зодиака слишком экономный, чтобы тратить деньги на удовлетворение своей девушки.

Рак

Мужчина-Рак будет делать вам подарки только по праздникам, в других случаях - не дождетесь. Они считают, что вам хватит ванны с пеной, ужина со свечами и киндер-сюрприза на десерт. А все потому, что для них деньги - это уверенность в завтрашнем дне. А без этого они никуда.

Дева

Девы - это рациональные мужчины, которые лишней копейки не потратят. Они лучше дома будут сидеть, чем сводят вас в ресторан. В общем, этот знак Зодиака считается одним из самых жадных.

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Kозерог

Козерогов привлекает стабильность, а деньги для них - это возможность чувствовать себя свободным. Так как они трудоголики, то вполне вероятно, что на финансы они не жалуются. Но только вот расстаются с ними сложно. Стоит отметить, что заботу Козерог таки будет проявлять, а это немало важно.

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Автор: Диана Могилевич