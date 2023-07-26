Гороскоп на август 2023 советует Рыбам уделить в этом месяце больше внимания рабочим вопросам. Особенно удачным в плане карьеры будет начало месяца. В особенно важных делах не стоит надеяться на окружающих - только на себя. Тогда ваши шансы на успех будут значительно больше, советует гороскоп для Рыб на месяц.
Гороскоп карьеры на август 2023
Август 2023 подарит Рыбам приятные события и сюрпризы в рабочей сфере. Не упустите новые возможности, раз их жизнь преподносит вам - говорите "да". Благодаря нестандартному взгляду на вещи вам удастся достичь успеха и восхитить окружающих.
Вторая половина месяца может быть несколько утомительной. Лишь благодаря силе воле удастся довести начатое до конца.
Гороскоп любви на август 2023
Семейным Рыбам звезды советуют в августе стать ближе к родным – и им, и вам сейчас очень нужны взаимная забота и поддержка. Поэтому не замыкайтесь в себе, а ищите общения.
Холостым Рыбам гороскоп обещает восторг и овации. Вы будете неотразимы и наконец сможете обратить на себя внимание симпатии. Не бойтесь раскрывать свой потенциал - сейчас это ваш козырь.
Гороскоп здоровья на август 2023
Август 2023 был придуман для того, чтобы Рыбы занялись своим здоровьем. Обязательно прислушайтесь к своему организму и внутренним ощущениям, чтобы понять, где болит и вовремя начать лечение.
Восстановить себя в кратчайшие сроки поможет пребывание на природе - это всегда вас спасало. Отправляйтесь на дачу, или просто на огород (только не впадайте в крайности), а если нет ни того, ни другого - на прогулку. Свежий воздух придаст сил и уверенности двигаться дальше.
Ранее мы публиковали лунный календарь на август 2023 с благоприятными и неблагоприятными днями месяца.