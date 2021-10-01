Девиз месяца: "Ваша судьба в ваших руках".

Второй месяц осени даст возможность Ракам проявить себя. Вселенная улыбнется только тем, кто не будет сидеть, сложа руки, а уверенно и решительно последует навстречу судьбе. Не бойтесь воплощать желаемое в реальность - звезды вас обязательно поддержат.

Ранее мы рассказывали, какой гороскоп для Близнецов в октябре составили астрологи.

Гороскоп карьеры на октябрь 2021

В первой декаде месяца Меркурий по-разному будет влиять на Раков. Тех, кто не проявляет инициативу, накроет волной проблем. А те, кто активен, получат одобрение и поддержку планеты. С 1 по 10 октября у вас появится много хороших идей, которые, даже если не станут причиной повышения, то точно помогут лично вам.

Именно октябрь станет удачным для тех Раков, которые планируют открыть собственный бизнес. Луна, покровительствующая вам 4 и 5 октября, намекает, что нужно использовать эти дни для того, чтобы построить дальнейшие планы и продумать стратегию.

С 11 по 19 октября придется много трудиться, чтобы достичь желаемого. Помните о том, что до 19 ноября Меркурий будет ретроградным, так что, велик риск ошибок в документах - проверяйте их тщательно.

В целом, октябрь будет спокойным месяцем в финансовом плане. Расходы будут такими же, как и доходы.

Гороскоп любви на октябрь 2021

Многие Раки в этом месяце захотят больше времени уделять дому и семье, а также заниматься вопросами быта - ремонтом, например. Если вы находитесь в состоянии развода, будьте уверены - вам наконец-то удастся решить все проблемы и преодолеть тяжбы.

Читайте такжеГороскоп на 1 октября: что ждет завтра все знаки ЗодиакаС 1 по 9 октября велика вероятность служебного романа. Будьте осторожны - с 10 по 22 октября возможны приступы ностальгии по прошлому. Не поддавайтесь на провокации - сомнительные воспоминания могут стать причиной краха в настоящем и будущем.

Те, у кого уже есть любимый человек, перестанут ссориться - взаимопонимание выйдет на новый уровень, вы убедитесь, что смотрите в одном направлении. Получится найти компромисс и строить отношения дальше.

По совету астрологов, семейные Раки должны больше времени уделять родственникам. Особенно это актуально после 23 числа - можете отправиться на малую родину, если живете далеко.

Гороскоп здоровья на октябрь 2021

Состояние здоровья нельзя назвать идеальным - возможны приливы усталости и апатии. Из-за холодов может улучшиться аппетит, что спровоцирует прибавку в весе. Звезды рекомендуют заниматься спортом и чаще бывать на свежем воздухе, даже если это обычная прогулка пешком.

С 1 по 8 октября - идеальное время, чтобы заняться своими волосами. Сходите к стилисту, пропейте курс витаминов или посетите врача, если есть проблемы с кожей головы. Наиболее оптимальные дни для этого - до 5 октября.

В период с 10 по 22 октября ваш знак будет аспектировать Марс, что спровоцирует бурные реакции на все происходящее. Старайтесь держать себя в руках и не поддаваться эмоциям. Попробуйте медитировать или слушать расслабляющую музыку. В конце месяца душевное состояние наладится из-за дружественного влияния Скорпиона.

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Автор: Кристина Кащавцева