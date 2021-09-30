Девиз месяца: "Дайте волю творчеству".

Звезды обещают Близнецам раскрытие творческих способностей. Вас неожиданно потянет к поэзии, музыке, искусству или другим подобным отраслям. Если вы давно хотели реализовать себя в этом - сейчас лучший момент.

Ранее мы рассказывали, какие знаки Зодиака не прощают обиды.

Гороскоп карьеры на октябрь 2021

В первой декаде месяца у вас получится с помощью творчества и креатива положительно изменить ситуацию на работе. Причем, не важно - работаете вы по найму или развиваете свой бизнес. С 1 по 12 октября - невероятно благоприятный период для представителей воздушного знака. Особенно с 9 числа - для тех, у кого профессия творческая.

Астрологи говорят, что Близнецам, которые работают на производствах, нужно соблюдать технику безопасности - есть шансы получить травму 10 и 11 октября. С 15 числа возможны растраты, так что, старайтесь бережнее относиться к деньгам.

В целом, финансовая ситуация месяца окажется нестабильной. Возможно большое количество расходов на благо дома и семьи.

Гороскоп любви на октябрь 2021

Начиная с 9 октября, одинокие Близнецы имеют все шансы встретить свою половинку. Чаще выходите в свет и постарайтесь "отдавать" только положительную энергетику, тогда к вам придет настоящая любовь.

Читайте такжеРетроградный Уран в 2021 году: особенности периода, астропрогноз для знаков ЗодиакаПредставителям знака, которые уже состоят в отношениях и хотят узаконить их, лучше всего для этого мероприятия выбрать 14 или 15 октября - в этот период на вас благотворно влияет Луна. Будьте осторожны с 15 по 25 число - в жизни могут объявиться бывшие партнеры, которые захотят испортить вам настоящее. Не поддавайтесь.

Семейные Близнецы в октябре наконец-то смогут уделить время родным. Больше времени проводите дома и старайтесь улучшать общую атмосферу взаимоотношений. Дайте близким понять, что вы их любите - получите то же самое взамен.

Гороскоп здоровья на октябрь 2021

С 1 по 12 октября ваше здоровье будет на чрезвычайно высоком уровне. Энергии будет так много, что вы начнете бежать, лететь и воплощать в жизнь самые смелые затеи. Если занимаетесь спортом, то будьте внимательны 10 и 11 октября - астрологи советуют беречь ноги.

Сходить к врачу и проверить почки можно в период с 14 по 25 число. В это время на вас будет благоприятно влиять Венера. Вторая декада октября - лучшее время, чтобы наладить свой рацион и начать высыпаться.

В третьей декаде месяца вам особенно захочется расслабиться и повысить жизненный тонус. Не прибегайте к помощи спиртного - негативный аспект Черной Луны покарает за это отравлением. Лучше сделайте себе горячую ванну с ароматическим маслом или сходите на массаж.

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Автор: Кристина Кащавцева