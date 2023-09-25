Середина осени принесет удачу - мольфар Макс Гордеев дал эксклюзивный таро-гороскоп на месяц для УНИАН.

Интересный и насыщенный месяц обещают Львам звезды. У вас будет много новых возможностей для развития, как, впрочем, и новых вызовов. Не бойтесь их - они сделают вас сильнее и научат преодолевать препятствия. Удача в работе и личной жизни будет на вашей стороне, смело идите вперед и настраивайтесь на позитив. Гороскоп для Льва на месяц расскажет, чего ожидать.

Гороскоп карьеры на октябрь 2023

Середина осени принесет Львам процветания в карьере и финансах. Положение планет будет благоприятным для самых амбициозных проектов, а ваша уверенность поможет реализовать их.

Львам-бизнесменам можно смело начинать расширять дело и заключать новые сделки, есть вероятность, что именно в октябре вы получите хорошие инвестиции для развития бизнеса.

Видео дня

В то же время будьте осторожны с рискованными денежными вложениями, а перед подписанием новых договоров хорошо изучайте их.

Львы, которые работают по найму, получат признание от руководства и коллег и, возможно, повышения или другие бонусы. Упорно работайте и не бойтесь новых вызовов.

Тем, кто сейчас в поиске работы, месяц подарит новые возможности найти перспективное место, но для этого важно проявлять инициативу и выделяться на фоне конкурентов, советует гороскоп для Льва.

Гороскоп любви на октябрь 2023

Второй месяц осени Львам обещает в личной жизни некую магию. Семейные представители знака Зодиака укрепят свои отношения - вы станете ближе друг к другу и почувствуете поддержку и взаимопонимание.

Холостым Львам гороскоп на октябрь 2023 сулит встречу с настоящей любовью. Все, что от вас требуется - быть открытыми к новому и не стесняться говорить о своих чувствах. Есть вероятность, что судьба сделает вам сюрприз - вы встретите человека, о котором мечтаете. В то же время звезды советуют не спешить: прислушивайтесь к своей интуиции и обращайте внимание на знаки.

Некоторых Львов в октябре может дать проверка на прочность в отношениях – появятся разногласия с партнером, в которых важно продемонстрировать свое умение идти на компромисс и умение проговаривать проблему. Следует быть более чуткими к своей половинке, проявлять заботу, есть возможность - отправляйтесь в совместную поездку и делайте неожиданные сюрпризы - все это поможет сохранить романтику в отношениях и укрепить их.

Гороскоп здоровья на октябрь 2023

Со здоровьем у Львов в октябре 2023 все будет в полном порядке. Вы решите проблемы со здоровьем, которые доставляли вам хлопот, и наконец будете преисполнены сил и хорошего расположения духа.

В то де время звезды советуют находить время для спорта, возможно, вам следует обратить внимание на йогу или медитацию. Будьте умерены в еде, уходите от стрессов и не перенапрягайтесь.

Ранее мы публиковали лунный календарь на октябрь 2023 с благоприятными и неблагоприятными датами.

Вас также могут заинтересовать новости: